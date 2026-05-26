Modificări la OUG 32/2026. Cum se va schimba procesul de angajare a cetățenilor străini în România

Guvernul schimbă regulile jocului pe piața muncii pentru străini. Proiectul de lege definește drepturile și obligațiile angajatorilor, stabilește pașii pentru autorizarea agențiilor de recrutare și oferă inspectorilor pârghii legale pentru suspendarea sau anularea licențelor în caz de nereguli.

Regulile privind importul de forță de muncă din afara Uniunii Europene trec printr-o transformare radicală. Senatul a votat o serie de modificări de substanță la ordonanța care reglementează accesul muncitorilor străini, decizia marcând trecerea completă în mediul digital și simplificarea unor proceduri birocratice, dar și introducerea unor bariere financiare dure pentru angajatori. Fiind prima cameră sesizată, proiectul merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților.

Adio avize pe hârtie: Totul se mută pe WorkinRomania.gov.ro

Cea mai importantă schimbare logistică este digitalizarea completă a sistemului. Mecanismul greoi al avizelor clasice de angajare și detașare va fi eliminat definitiv. În locul lor, companiile și agențiile de recrutare vor fi obligate să folosească exclusiv noua platformă electronică statală WorkinRomania.gov.ro .

Prin intermediul acestui portal se va introduce „cererea unică” pentru obținerea vizelor. Totuși, procesul de înregistrare și autorizare în platformă nu va fi universal, ci va fi configurat personalizat, în funcție de tipul firmei, domeniul de activitate, meseria și calificarea pe care o are lucrătorul străin solicitat.

Coduri noi pentru vize și radiografia semestrială a deficitului de personal

Noua legislație reorganizează și tipurile de permise de ședere, introducând două categorii clare de vize de lungă ședere pentru muncă:

Viza D/AM1: Dedicată exclusiv specialiștilor de înaltă calificare și altor categorii profesionale cu statut special.

Viza D/AM2: Rezervată muncitorilor permanenți, sezonieri sau celor transfrontalieri, cu condiția ca aceștia să activeze în sectoare considerate oficial „deficitare”.

Pentru ca sistemul să nu devină rigid, lista meseriilor unde există deficit de personal nu va mai fi una fixă. Ea se va actualiza de două ori pe an (sau chiar mai des, dacă piața o cere) printr-un ordin al ministrului Muncii. Radiografia pieței se va face pe baza datelor colectate de ANOFM, Inspecția Muncii și Inspectoratul General pentru Imigrări (IGI), având nevoie și de un aviz consultativ din partea Consiliului Economic și Social (CES).

Regula de aur pentru importuri masive: 500.000 de euro în cont sau 50% angajați români

Senatorii au introdus o barieră financiară și de personal extrem de severă pentru companiile care vor să aducă contingente mari de muncitori și să depășească media de salariați din anul precedent. O firmă va putea face acest lucru doar prin două excepții clare:

Amenzi „la bucată” pentru abateri și noi reguli pentru repatriere

Sistemul de sancțiuni devine mult mai dur pentru agențiile de plasare. În cazul în care încalcă legea, amenzile nu vor mai fi aplicate global, per control, ci se vor multiplica pentru fiecare lucrător străin plasat ilegal sau în condiții neconforme.

Pe de altă parte, parlamentarii au introdus și câteva clauze de protecție pentru agențiile de recrutare. Acestea nu mai sunt obligate să plătească biletul de întoarcere al străinului în țara de origine dacă:

Agenția i-a pus pe masă cel puțin două oferte de muncă conforme în termen de 90 de zile, iar muncitorul le-a refuzat nejustificat (refuzul trebuie consemnat în scris și raportat la ANOFM și IGI). Contractul de muncă a încetat de drept pur și simplu pentru că a expirat perioada determinată pentru care a fost semnat.

Tranziție legală: În ceea ce privește documentele aflate deja în flux, amendamentele stabilesc că avizele de angajare solicitate înainte de intrarea în vigoare a noii ordonanțe vor fi anulate sau gestionate conform vechilor prevederi legale, asigurând astfel o perioadă de tranziție pentru dosarele active.