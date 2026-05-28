Scandalul noii Legi a Salarizării: Medicii, profesorii și asistenții pierd sute de lei din venituri, în timp ce leafa unui ministru sare de 15.000 de lei net

Noua lege a salarizării unice aduce modificări majore în sectorul bugetar, însă impactul nu este resimțit la fel de toată lumea. În timp ce angajații din Sănătate și Învățământ se confruntă cu tăieri substanțiale de venituri din cauza reducerii sporurilor și eliminării unor indemnizații, demnitarii devin marii câștigători ai noii legislații, înregistrând creșteri salariale spectaculoase.

Dezastru în Sănătate: Cât pierd medicii și asistenții în noua lege

Conform unei analize prezentate de Realitatea PLUS, personalul medical din spitale va înregistra pierderi brute lunare masive. Scăderile afectează toate categoriile, de la management până la personalul auxiliar:

Director medical / Manager: ↓ minus între 2.500 și 3.000 de lei (brut)

Medic: ↓ minus între 1.200 și 1.500 de lei (brut)

Asistent medical: ↓ minus între 800 și 1.200 de lei (brut)

Infirmieră și brancardier: ↓ minus între 300 și 580 de lei (brut)

Studii de caz: Impactul real asupra fluturașilor de salariu

Scăderile sunt provocate în principal de înjumătățirea sporului de condiții (care scade de la 50% la 25%) și de eliminarea unor sume fixe.

Asistent medical (gradația 5, cu 36 de ore de noapte lucrate): Deși beneficiază de o indemnizație de 800 de lei și de indemnizația de hrană de 346 de lei, prăbușirea sporului de condiții la jumătate îi aduce o pierdere netă în noua lege de 446,5 lei (o scădere de 3,8% a venitului). Asistent medical debutant: Acesta își va desfășura activitatea fără indemnizația de 800 de lei și fără cea de hrană . Cu sporul redus la 25%, pierderea sa este de 250,9 lei (↓ 1,8%).

Ca repere din noua grilă, un asistent medical principal (coeficient 1,65) va ajunge la un salariu brut de 6.765 lei (3.957 lei net), în timp ce o infirmieră (coeficient 1,3) va avea un brut de 5.617 lei (3.302 lei net).

Lovitură și pentru Educație: Profesorii cu vechime pierd la salariu

Nici sistemul de învățământ nu scapă neatins. Profesorii cu zeci de ani la catedră și grade didactice superioare vor vedea sume mai mici în conturi față de nivelul actual:

Profesor (studii superioare de lungă durată, grad didactic I, vechime peste 25 de ani): Venitul brut scade la 9.635 lei (5.636 lei net), însemnând o pierdere de 597 de lei față de prezent (când câștigă 10.232 lei brut / 5.986 lei net).

Profesor (studii superioare de lungă durată, grad didactic II, vechime peste 25 de ani): Noul venit brut va fi de 8.938 lei (5.228 lei net), înregistrând o scădere de 258 de lei față de veniturile actuale (9.197 lei brut / 5.380 lei net).

Demnitarii, marii câștigători: Salariile de la vârful statului explodează

În timp ce profesorii și personalul medical calculează pierderile, pentru aleși și miniștri noua lege a salarizării funcționează ca un multiplicator de venituri. Pe baza coeficienților stabiliți și a calculelor Realitatea PLUS, salariile din zona politică ating sume record:

Noua lege adâncește astfel falia dintre categoriile profesionale esențiale (sănătate, educație) și aparatul administrativ central, transformând reforma salarizării într-o sursă de nemulțumiri majore în rândul angajaților din sectorul public.