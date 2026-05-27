Dragos Pîslaru se duce la Bruxelles ca să-i convingă pe cei din Comisia Europeană că demnitarii nu merită creșteri salariale

Ministrul interimar al Muncii a primit mandat oficial de la premierul interimar, Ilie Bolojan, să meargă la Bruxelles ca să îi convingă pe cei de la Comisia Europeană că demnitarii români nu merită o creștere a veniturilor, pentru că altfel se destabilizează bugetul.

Reforma salarizării unitare din România intră într-o fază critică, cu implicații directe asupra banilor pe care îi vor primi aleșii și înalții funcționari publici. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat oficial că va efectua o vizită la Bruxelles săptămâna viitoare, având un mandat clar, agreat cu premierul interimar Ilie Bolojan, de a renegocia termenele de aplicare a noilor grile de salarizare pentru demnitari, în contextul discuțiilor finale privind PNRR.

Mandat de „sacrificiu” pentru aleși: „NU” - creșterilor mari în plină criză

Poziția pe care o va susține Pîslaru în fața oficialilor europeni vizează fie o înghețare temporară a salariilor demnitarilor, fie o eșalonare a creșterilor prevăzute până în anul 2031. Ministrul consideră că este imperativ ca, în actualul context fiscal și social dificil, persoanele cu funcții de demnitate publică să nu fie principalii beneficiari ai unor majorări substanțiale, în timp ce restul categoriilor profesionale se confruntă cu limitări severe cauzate de lipsa spațiului bugetar. Potrivit demnitarului, România are nevoie de responsabilitate și de un efort colectiv, corect distribuit în societate.

Poziția fermă a Comisiei Europene

Dragoș Pîslaru a admis că discuțiile de la Bruxelles nu vor fi simple, având în vedere că poziția exprimată până acum de Comisia Europeană, inclusiv în scris, este destul de clară: viitoarea lege a salarizării trebuie să fie aplicată unitar și simultan în întreg sectorul public, fără excepții temporale. Cu toate acestea, ministrul interimar s-a declarat hotărât să folosească toate argumentele disponibile pentru a încerca să obțină o reevaluare a acestui termen din partea partenerilor europeni.

Profesioniști vs. echitate socială: Pariul pe termen lung

Ministrul a ținut să clarifice că dezbaterea nu este despre necesitatea unei grile unitare de salarizare, pe care o consideră esențială pentru a aduce ordine, predictibilitate și a elimina sporurile și dezechilibrele acumulate de-a lungul anilor. Argumentul pentru o remunerare adecvată a demnitarilor rămâne valabil, fiind considerat o cale de a atrage profesioniști în poziții cheie. Totuși, Pîslaru a subliniat că societatea românească este profund divizată de percepția unor beneficii inegale, fapt ce poate afecta șansele de adoptare a legii. De aceea, a argumentat el, o eșalonare a efortului de ajustare pentru demnitari este mai mult decât oportună în prezent, dând asigurări că angajamentul de implementare deplină a grilei unitare va fi respectat până în 2031.

Fără garanții, dar cu susținere de la Palatul Victoria

Deși rezultatul discuțiilor cu reprezentanții Comisiei Europene este incert, Dragoș Pîslaru a garantat că va susține ferm și argumentat această poziție renegociată. Mandatul său a fost confirmat și de premierul interimar, Ilie Bolojan, care a validat oficial demersul ministrului Muncii de a negocia o posibilă creștere eșalonată a salariilor demnitarilor în cadrul amplei reforme incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență.