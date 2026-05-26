Stat vs. Privat: Antreprenorii cer reformă urgentă în fața privilegiilor salariale din sectorul bugetar

Sursă: Realitatea.Net

Reforma salarizării bugetarilor este contestată dur de mediul de afaceri. IMM România acuză Guvernul că menține un sistem rigid care adâncește prăpastia dintre sectorul public și cel privat, crescând presiunea pe buget în loc să reducă dezechilibrele economice.

Reforma salarizării bugetarilor, aflată în dezbatere la Ministerul Muncii, stârnește un val de îngrijorare profundă în rândul antreprenorilor. Reprezentanții IMM România avertizează că noul proiect de lege riscă să blocheze modernizarea administrației și să pună o presiune fiscală uriașă pe umerii companiilor private, într-un moment economic deja extrem de fragil.

Capcana rigidității și criza de specialiști de la stat

Principala problemă semnalată de mediul de afaceri este lipsa de flexibilitate a noii arhitecturi salariale. Structura propusă limitează sever capacitatea instituțiilor publice de a-și adapta veniturile în funcție de nevoile din domenii strategice. În sectoarele cheie în care statul concurează direct cu privatul pentru resursă umană calificată, o grilă rigidă va lăsa administrația publică în dezavantaj. Fără pârghii reale de stimulare, instituțiile vor continua să piardă specialiști, un fenomen care se va traduce direct în servicii publice de slabă calitate pentru cetățeni și companii.

Salariile de la stat, stabilite din pixul Guvernului

Mecanismul prin care se va calcula valoarea de referință din sistemul public reprezintă un alt punct major de dispută. Proiectul prevede ca această valoare să fie decisă de Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor, în funcție de constrângerile bugetare și de deficit. Antreprenorii critică dur această abordare, argumentând că veniturile bugetarilor rămân dependente exclusiv de deciziile politice ale Executivului, fiind complet rupte de dinamica pieței libere a muncii. Pentru a evita transformarea politicii salariale într-un instrument discreționar, IMM România cere un mecanism transparent și predictibil, bazat pe indicatori economici obiectivi și pe consultări reale cu partenerii sociali, după modelul aplicat în cazul salariului minim pe economie.

Prăpastia dintre public și privat rămâne la cota de 2.000 de lei

Contrar așteptărilor de eficientizare a cheltuielilor, noua lege nu va reduce nicio leafă din sectorul public, conform acordului politic actual. În aceste condiții, mediul de afaceri estimează că decalajul structural dintre cele două sectoare va rămâne intact: salariul mediu de la stat va continua să fie cu aproximativ 2.000 de lei net mai mare decât cel din mediul privat. Mai mult, deși grila de coeficienți se restrânge teoretic de la 1–12 la 1–8, impactul real va fi dictat de valoarea de referință. Dacă aceasta se va raporta la noul salariu minim brut estimat la 4.325 de lei de la 1 iulie 2026, saltul față de valoarea actuală de 2.500 de lei va fi unul considerabil, anulând orice tentativă de reducere a cheltuielilor bugetare.

Economia privată, la limita rezistenței sub spectrul noilor taxe

Toate aceste majorări vin într-un moment extrem de neprielnic pentru firmele românești. Economia traversează o perioadă marcată de încetinire evidentă, o inflație ridicată ce gravitează în jurul procentului de 10%, riscuri de recesiune tehnică și un istoric recent de majorări fiscale. Companiile private nu mai au rezerve pentru a susține creșteri salariale forțate, induse indirect de presiunea pieței publice. Cel mai mare temut scenariu al antreprenorilor este că executivul va alege să acopere aceste dezechilibre bugetare prin noi creșteri de taxe și contribuții, sufocând business-urile care mențin de fapt economia în funcțiune.

Regionalizarea și eliminarea instituțiilor paralele

Pentru ca reforma să aibă sens, mediul de business atrage atenția că modificarea salariilor trebuie însoțită obligatoriu de o restructurare administrativă profundă. În prezent, aparatul de stat este supraîncărcat și redundant, existând o medie de 32 de structuri deconcentrate la nivelul fiecărui județ, multe dintre ele suprapunându-se ca atribuții. Soluția propusă de antreprenori vizează reorganizarea acestor instituții la nivel regional și transformarea birourilor județene în entități fără personalitate juridică. O astfel de măsură ar tăia masiv din cheltuielile logistice și de personal, transformând birocrația actuală într-un aparat suplu, digitalizat și eficient.