Creștere semnificativă a dizolvărilor de firme în primul trimestru din 2026

Numărul firmelor dizolvate în România a înregistrat o creștere accentuată în primul trimestru din 2026, ajungând la 16.361, cu 28,35% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Cele mai multe dizolvări au fost raportate în București, unde 3.362 de firme și-au încetat activitatea, în creștere cu aproape 40%. Alte județe cu valori ridicate sunt Cluj County, Ilfov County, Timiș County, Constanța County și Iași County, toate înregistrând majorări importante ale numărului de firme dizolvate.

La polul opus, cele mai puține dizolvări au fost consemnate în Ialomița County, Mehedinți County, Covasna County, Călărași County și Teleorman County. De altfel, Mehedinți, Buzău, Prahova și Teleorman sunt singurele județe unde s-au înregistrat scăderi ale dizolvărilor.

Cele mai mari creșteri procentuale au fost observate în Gorj County, Caraș-Severin County și Arad County, semnalând presiuni economice tot mai mari în anumite regiuni.

Pe domenii de activitate, cele mai afectate rămân comerțul cu ridicata și cu amănuntul, precum și sectorul de reparații auto, cu aproape 3.000 de firme dizolvate, deși în ușoară scădere față de anul trecut. Activitățile profesionale, științifice și tehnice, alături de construcții, completează topul domeniilor cu cele mai multe radieri.

În luna martie 2026, au fost înregistrate 5.295 de dizolvări, cele mai multe tot în București și în județele Cluj, Ilfov, Timiș și Iași, confirmând tendința ascendentă din primele luni ale anului.