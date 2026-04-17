Comisia Europeană propune telemunca o zi pe săptămână pentru economisirea energiei în UE

Comisia Europeană intenționează să propună introducerea telemuncii o zi pe săptămână ca măsură de economisire a energiei, în contextul incertitudinilor legate de aprovizionarea cu combustibili, generate de conflictul din Orientul Mijlociu. Potrivit agenției EFE, aceste recomandări nu vor avea caracter obligatoriu, ci vor servi drept orientări pentru statele membre ale UE.

Surse comunitare subliniază că instituția nu urmărește să impună reguli stricte cetățenilor și respinge ideea unei „microgestionări” a vieții de zi cu zi. Documentul ce urmează să fie prezentat va include și alte sugestii, precum reducerea călătoriilor de afaceri neesențiale și încurajarea utilizării transportului public.

Recomandările se bazează pe planul de economisire energetică elaborat de Agenția Internațională a Energiei, care propune măsuri precum creșterea telemuncii, reducerea limitelor de viteză și limitarea zborurilor acolo unde există alternative.

Inițiativa vine pe fondul temerilor legate de evoluția situației energetice, în special dacă perturbările din regiuni-cheie precum Strâmtoarea Ormuz persistă. Documentul Comisiei va constitui baza discuțiilor la următorul summit informal al liderilor UE.