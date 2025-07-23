Blocaj în primăriile din țară. Funcționarii nemulțumiți de austeritatea lui Bolojan închid timp de două ore ghișeele de relații cu publicul

Angajații din primării sunt azi în grevă de avertisment, între orele 11 și 13. Lor li se alătură și cei din sectorul Asistenței Sociale. Aceste categorii de bugetari sunt nemulțumite de măsurile fiscale luate de Guvernul Bolojan, care va afecta milioane de români cu venituri modeste. Dacă revendicările nu le sunt luate în seamă, sindicaliștii amenință cu o grevă generală, miercurea viitoare.

Potrivit unui comunicat al Sindicatului Naţional al Salariaţilor Comunelor şi Oraşelor, "miercuri, timp de două ore primăriile din ţară sunt închise lucrului cu publicul, între orele 11:00 şi 13:00".

Funcționarii din primării contestă măsurile heirupiste ale guvernului, luate fără un "dialog social pe pachetul de legi care privesc în special Administrația publică locală și Asistența socială".

Dan Cârlan, președintele Sindicatului Național al Salariaților Comunelor și Orașelor din România, a calificat măsurile anunțate de premierul Ilie Bolojan reprezintă un "pachet de distrugere".

"Numărul real de funcționari publici din toate primăriile comunelor din România este de 27.992, ceea ce înseamnă, în medie, nouă funcționari publici pe o primărie.(...) în mintea actualului Guvern, un funcționar public poate deservi trei, patru primării", a arătat liderul de sindicat, precizând că situația reală la nivelul comunelor din România este aceea a unei "subfinanțări cronice".