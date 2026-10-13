Banii românilor se duc aproape la fel de repede cum vin! Din 10.204 lei pe gospodărie, 8.650 se cheltuiesc lunar

Publicat 13 oct. 2026, 08:56 Actualizat 13 oct. 2026, 11:24 Sursă Realitatea.net

Veniturile românilor au crescut, dar și cheltuielile sunt tot mai mari. O gospodărie din România a avut, în medie, venituri de 10.204 lei pe lună în trimestrul al doilea din 2026, însă 8.650 de lei s-au dus pe cheltuieli. Asta înseamnă că aproape 85% din veniturile lunare sunt consumate, iar diferența rămasă este de numai 1.554 de lei, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS).

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