Piața muncii· 2 min citire
Angajații din casele de pensii, nemulțumiți că le scad veniturile după noua lege a salarizării
Foto/Arhivă
Publicat20 aug. 2026, 19:52
SursăRealitatea.Net
Angajații din casele teritoriale de pensii își exprimă nemulțumirea față de forma actuală a proiectului legii salarizării, susținând că propunerile avansate de Ministerul Muncii conduc la o scădere a veniturilor nete comparativ cu variantele discutate anterior.
Citește și
- 13:31Alexandru Nazare dă cărțile pe față în legătură cu legea salarizării: Nu avem mai mult de 8 miliarde de lei
- 20:00Ilie Bolojan, clarificări pe Legea Salarizării: „Bruxelles-ul nu a respins proiectul, dar anvelopa financiară trebuie sustenabilă”
- 12:35Hossu (Cartel Alfa) acuză Guvernul de „lipsă totală de transparență”: Legea salarizării, trimisă la Bruxelles fără consultare
- 15:22Acuzații în Coaliție: Pîslaru susține că partidele au transmis în plic grilele salariale pentru demnitari
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News