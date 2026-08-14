Actualitate· 1 min citire
Deficitul energetic a crescut semnificativ după oprirea Centralei Cernavodă. Cât importă România vineri dimineață – date în timp real
Deficitul energetic a crescut
Publicat14 aug. 2026, 08:20
SursăRealitatea.net
România traversează una dintre cele mai dificile dimineți din această vară pe piața energiei. După oprirea și debranșarea Reactorului 2 de la Cernavodă, importurile au crescut abrupt, iar Sistemul Energetic Național funcționează cu un deficit semnificativ.
Citește și
- 11:18Propunere de modificare a Constituției României, pentru înlăturarea de îndată a Guvernului și premierului după moțiunea de cenzură
- 10:46Ședință de Guvern. Bugetele „Aeroporturi Bucureşti” şi „Rasirom”, pe agendă
- 10:38Ilie Bolojan: Sistemul energetic național este stabil, iar Guvernul deblochează proiectul hidrotehnic Bala 2
- 10:32România trebuie să-și consolideze rolul strategic la Marea Neagră și Parteneriatul Strategic cu SUA
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News