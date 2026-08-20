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Bolojan alocă bani pentru stadioane, dar taie bursele sociale
Ilie Bolojan
Publicat20 aug. 2026, 19:15
SursăRealitatea PLUS
În loc să dea bursele sociale copiilor, Ilie Bolojan preferă să construiască stadioane. Oficialii vor să taie bursele sociale în perioada vacanțelor pentru că: „nu reprezintă o alocație, ci un sprijin pe perioada școlii”. Asta în contextul în care Guvernul a alocat 1,42 miliarde de lei pentru construirea a patru stadioane, la Timișoara, Oradea, Slatina și Brașov. Numai stadionul din Oradea, din fieful lui Bolojan, primește 385 de milioane de lei, iar cel din Timișoara aproximativ 609 milioane de lei.
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