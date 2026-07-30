Peste o mie de specialiști din industria AI cer reguli stricte pentru dezvoltarea inteligenței artificiale

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 30 iul. 2026, 11:26

Mai mult de 1.000 de angajați și cercetători din companii importante de inteligență artificială au semnat o scrisoare deschisă prin care solicită introducerea unor măsuri de siguranță capabile să încetinească dezvoltarea tehnologiei, dacă acest lucru va deveni necesar. Semnatarii avertizează că progresul accelerat al AI ar putea depăși, într-un viitor apropiat, capacitatea oamenilor de a înțelege și controla sistemele create.

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