Comisia Europeană lansează un nou pachet pentru consolidarea suveranității tehnologice a Europei

Comisia Europeană a prezentat miercuri Pachetul european privind suveranitatea tehnologică, un ansamblu de măsuri menite să reducă dependența Uniunii Europene de furnizorii externi și să consolideze capacitățile europene în domenii strategice precum semiconductorii, inteligența artificială (IA), cloud computingul și tehnologiile open-source.

Pachetul include două propuneri legislative – Actul privind cipurile 2.0 și Actul privind dezvoltarea cloud computingului și a IA –, alături de o Strategie privind sursele deschise și o foaie de parcurs pentru digitalizarea și utilizarea inteligenței artificiale în sectorul energetic.

Potrivit președintei Ursula von der Leyen, inițiativa urmărește să protejeze interesele europene și să ofere Uniunii o mai mare autonomie în domeniul tehnologiilor esențiale pentru funcționarea economiei și a serviciilor publice.

Actul privind cipurile 2.0 vizează stimularea producției europene de semiconductori, inclusiv a celor necesari dezvoltării aplicațiilor de inteligență artificială, prin accelerarea autorizărilor, sprijinirea investițiilor și consolidarea cooperării cu parteneri strategici. În paralel, noul regulament privind cloud computingul și IA urmărește triplarea capacității centrelor de date din Europa în următorii cinci până la șapte ani și susținerea dezvoltării unor infrastructuri digitale sustenabile.

Strategia privind sursele deschise va promova utilizarea soluțiilor open-source în administrațiile publice și va încuraja interoperabilitatea și standardizarea la nivel european. Totodată, foaia de parcurs pentru sectorul energetic prevede integrarea durabilă a centrelor de date în sistemul energetic și accelerarea implementării tehnologiilor digitale și a contoarelor inteligente.

Înainte de a intra în vigoare, propunerile legislative vor trebui negociate și aprobate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Prin acest pachet, Comisia își propune să transforme Europa într-un actor global mai puternic în domeniul tehnologiilor digitale și al inteligenței artificiale.