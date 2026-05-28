Temu, amendat cu 200 de milioane de euro de către Uniunea Europeană. Cum se reflectă sancțiunea în taxe?

Uniunea Europeană a amendat platforma Temu cu uriașa sumă de 200 de milioane de euro. Retailerul chinez este învinuit că a încălcat legislația privind protecția consumatorilor și transparența comercială.

Decizia vine în urma unor investigații care au vizat modul în care aplicația colectează date, afișează prețurile și influențează comportamentul utilizatorilor.

Potrivit Le Monde, Bruxelles-ul acuză Temu de „practici înșelătoare sistematice”, inclusiv presiuni artificiale asupra consumatorilor prin notificări agresive și reduceri false. În același timp, publicația germană Die Zeit notează că platforma nu ar fi respectat obligațiile privind trasabilitatea produselor și informarea corectă a cumpărătorilor din UE.

Comisia Europeană a transmis că sancțiunea este menită să protejeze consumatorii europeni și să oblige platformele de comerț online să respecte standardele impuse de legislația digitală. Temu a anunțat că va analiza decizia și că își rezervă dreptul de a contesta amenda.