Ce presupune „EU Valued” mega-proiectul lansat de Europa prin care vrea să concureze China și SUA

Sursă: Realitatea.Net

Războiul tehnologic global intră într-o nouă etapă. Comisia Europeană a lansat oficial Pachetul privind suveranitatea tehnologică, un mega-proiect strategic menit să reducă dependența Europei de giganții din SUA și China. Planul de măsuri vizează direct domenii critice precum inteligența artificială, semiconductorii, securitatea cloud și software-ul open source.

Uniunea Europeană face un pas decisiv pentru a-și reduce dependența critică de marii giganți tehnologici din afara continentului. Comisia Europeană a lansat oficial Pachetul privind suveranitatea tehnologică, o strategie amplă formată din măsuri legislative și economice menite să stimuleze producția internă de microcipuri, să tripleze infrastructura de cloud computing și să accelereze dezvoltarea sistemelor de inteligență artificială.

Planul vine într-un moment în care datele arată o realitate îngrijorătoare: conform Raportului Draghi, blocul comunitar depinde de piețele externe pentru peste 80% din produsele digitale, infrastructură și proprietatea intelectuală rulate pe continent. În plus, pe segmentul infrastructurii de date, Europa deține doar 2.269 de centre de date, un număr modest prin comparație cu cele 3.960 de unități operaționale din Statele Unite.

„Nu ne putem permite să depindem de alții pentru tehnologiile care asigură funcționarea spitalelor noastre, stabilitatea rețelelor noastre energetice și securitatea serviciilor noastre. Este vorba despre protejarea cetățenilor noștri și apărarea intereselor noastre”, a subliniat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ce înseamnă „EU Valued” și cum se vor schimba achizițiile publice

Unul dintre cele mai inovatoare concepte aduse în discuție de executivul european este eticheta „EU Valued”. Această politică vizează flexibilizarea modului în care se fac achizițiile publice în domeniul tehnologiilor avansate. Deși instituțiile europene manifestă o preferință clară pentru companiile native din UE, realitatea din teren arată că anumite componente esențiale, cum ar fi procesoarele grafice (GPU), nu pot fi fabricate integral pe continent în acest moment.

Prin urmare, noul criteriu „EU Valued” va permite și companiilor din afara Uniunii să câștige contracte publice avantajoase și punctaje suplimentare, cu o condiție fermă: acestea trebuie să investească masiv în centre de cercetare și dezvoltare locale, să genereze locuri de muncă stabile și să aducă valoare adăugată reală în economia europeană. Oficialii de la Bruxelles își doresc ca de acest sistem de punctaj să beneficieze din plin și startup-urile aflate în faza de extindere.

Pilonii legislativi: Chips Act 2.0 și reglementările pentru Cloud și IA

Strategia prezentată la Bruxelles se bazează pe două propuneri de acte normative majore:

1. Legea privind cipurile 2.0 (Chips Act 2.0)

Deși prima versiune a legii a ajutat UE să securizeze o cotă de 10,5% din piața mondială a semiconductorilor, obiectivul ambițios de a atinge 20% până în 2030 este în pericol fără o accelerare a procedurilor. Noua variantă legislativă promite să debirocratizeze și să urgenteze eliberarea autorizațiilor pentru construcția de fabrici, să creeze parteneriate strategice globale și să introducă o etichetă de excelență pentru regiunile europene care investesc în această industrie. Miza este uriașă, având în vedere că tehnologiile AI vor acapara peste 70% din piața semiconductorilor în următorii ani.

2. Legea privind dezvoltarea cloudului și a IA (CADA)

Acest act normativ vizează o extindere agresivă a centrelor de stocare și procesare a datelor, obiectivul fiind triplarea capacității acestora în următorii 5-7 ani. Planul încurajează, de asemenea, o solidaritate tehnologică între statele membre. Mai exact, țările din UE vor fi stimulate să își partajeze reciproc, contracost, capacitățile de procesare a datelor. Europa suferă în prezent la capitolul dezvoltării de produse finite, singurul model autohton mainstream de inteligență artificială de tip „frontier” fiind Le Chat/Vibe, creat de compania franceză Mistral AI.

Soluțiile Open Source și gestionarea consumului de energie

Noua strategie europeană acordă o atenție deosebită comunității de peste trei milioane de dezvoltatori open source de pe continent. Bruxelles-ul vrea să transforme soluțiile software libere și deschise în alternative sigure și viabile la programele comerciale oferite de marile monopoluri tehnologice, urmând ca utilizarea lor să fie extinsă în toate administrațiile publice din statele membre.

Totodată, deoarece extinderea masivă a centrelor de date necesită resurse energetice uriașe, pachetul include o foaie de parcurs dedicată sectorului energetic. Aceasta prevede digitalizarea accelerată a rețelelor de electricitate și implementarea pe scară largă a contoarelor inteligente, astfel încât consumatorii să nu fie afectați de presiunea pusă pe rețele și să își poată gestiona eficient costurile.

Pentru a produce efecte juridice și a intra în vigoare, noile propuneri legislative formulate de Comisia Europeană trebuie să parcurgă procesul de analiză și să fie negociate și votate de Parlamentul European și de Consiliul UE.