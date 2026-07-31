SANITAS: Niciun scenariu favorabil pentru angajații din sănătate în proiectul Legii salarizării

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 31 iul. 2026, 07:29

Reprezentanții Federației SANITAS susțin că actualul proiect al Legii salarizării nu este favorabil angajaților din sistemul sanitar, indiferent de scenariul analizat. Concluzia a fost anunțată după o ședință de lucru de opt ore desfășurată la Ministerul Sănătății.

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