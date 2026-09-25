Inteligența artificială înlocuiește peste 50% dintre sarcinile de la locul de muncă. Expert: AI trebuie să ne amplifice calitățile

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 25 sept. 2026, 13:37

Inteligența artificială (AI) înlocuiește mai mult de 50% dintre sarcinile pe care oamenii le fac în prezent, iar noua tehnologie trebuie să le amplifice acestora calitățile și expertiza, consideră Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și adopția AI.

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