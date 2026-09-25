Inteligența artificială înlocuiește peste 50% dintre sarcinile de la locul de muncă. Expert: AI trebuie să ne amplifice calitățile

Inteligența artificială (AI) înlocuiește mai mult de 50% dintre sarcinile pe care oamenii le fac în prezent, iar noua tehnologie trebuie să le amplifice acestora calitățile și expertiza, consideră Mohammed Benzakour, specialist în transformare organizațională și adopția AI.
AI transformă deja locurile de muncă
„AI înlocuiește mai mult de 50% din sarcinile pe care le facem astăzi”, a declarat Benzakour, citând studii ale World Economic Forum și ale unor institute de cercetare, relatează Agerpes.
Potrivit specialistului, transformarea afectează toate domeniile de activitate, de la marketing și vânzări până la resurse umane. Chiar și în cazul angajaților care nu își schimbă profesia, o parte importantă a activităților pe care le desfășoară va fi influențată de inteligența artificială.
„Dacă ia 50% din munca voastră, ce rămâne cu voi?”, a întrebat Benzakour, referindu-se la ceea ce descrie drept o posibilă „criză de identitate” profesională.
„AI trebuie să ne amplifice calitățile”
În opinia specialistului, inteligența artificială trebuie folosită pentru a extinde capacitățile oamenilor, nu doar pentru a automatiza activități.
„AI trebuie să ne amplifice calitățile și să fie o extensie a ceea ce putem face, a valorii noastre, a expertizei noastre și a modului în care colaborăm împreună”, a subliniat Benzakour.
El consideră că oamenii trebuie să învețe să utilizeze și să evalueze AI, astfel încât să își poată construi rolul profesional într-o economie în care tehnologia devine tot mai prezentă.
Entuziasm și teamă în fața AI
Specialistul a remarcat atât entuziasmul, cât și temerile generate de dezvoltarea inteligenței artificiale.
„Realizăm pentru prima dată că putem accesa 20 de ani de cunoștințe în trei secunde”, a afirmat Benzakour, explicând una dintre sursele entuziasmului față de AI.
Pe de altă parte, discuțiile cu lideri de companii, investitori și studenți au evidențiat și temeri privind înlocuirea angajaților și schimbarea continuă a cerințelor profesionale.
„Am văzut frica de a fi înlocuiți, frica de a fi provocați în fiecare zi, frica de a nu înțelege unde sunt limitele mele”, a spus el.
AI ridică întrebări și pentru educație
Transformarea pieței muncii pune sub semnul întrebării și modul în care oamenii se pregătesc pentru carieră. Benzakour a relatat că studenții se întreabă inclusiv de ce mai au nevoie de o diplomă, un masterat sau un MBA într-un context în care inteligența artificială poate prelua o parte tot mai mare din activitățile profesionale.
Mohammed Benzakour are peste zece ani de experiență în cadrul Microsoft, LinkedIn și Deloitte și a oferit consultanță unor guverne, companii și universități în procese de adoptare a AI și de transformare a forței de muncă.
Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Human-Led, AI-Enabled: A Necessary Conversation”, organizată vineri de Center for Economy & Society (CES) Bucharest.