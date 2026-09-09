Un român a muncit 40 de ani. Pensia pe care a primit-o l-a făcut să creadă că e o greșeală

Un român a depus dosarul de pensionare după patru decenii de muncă, însă suma pe care urma să o primească l-a surprins. Pensia calculată era de 3.000 de lei, iar bărbatul a crezut că există o eroare.
După patru decenii de muncă, un român a avut parte de o surpriză la pensionare. Bărbatul a aflat că va primi o pensie de aproximativ 3.000 de lei și a crezut inițial că este vorba despre o eroare de calcul. În realitate, suma rezultă din modul în care este stabilită pensia potrivit noii formule de calcul, scrie Newsweek.
Noua lege a pensiilor ia în calcul mai mulți factori atunci când stabilește cuantumul pensiei. Printre aceștia se numără numărul anilor de contribuție, veniturile obținute pe parcursul activității și perioadele lucrate în condiții deosebite sau speciale.
40 de ani de muncă și o pensie de 3.000 de lei
În cazul pensionarului, cei 40 de ani de activitate nu au însemnat automat o pensie mare. Potrivit informațiilor prezentate de Newsweek, bărbatul a acumulat 37 de puncte, însă nu a lucrat în grupa I sau grupa a II-a de muncă, astfel că nu a beneficiat de punctele suplimentare acordate pentru aceste perioade.
Un alt element important este venitul obținut de-a lungul carierei. Pensionarul ar fi primit salariul minim pe întreaga perioadă de activitate. Raportat la salariul mediu brut de 9.192 de lei, un salariu minim de 4.235 de lei înseamnă aproximativ 0,46 puncte pentru un an de muncă.
În 40 de ani de activitate, rezultatul este de aproximativ 18,4 puncte. La acestea se adaugă punctele suplimentare prevăzute de noua lege a pensiilor, astfel încât totalul ajunge la aproximativ 37 de puncte.
La o valoare de 81 de lei pentru un punct de referință, pensia rezultată este de aproximativ 3.000 de lei.
Cum se calculează pensia după noua lege
Noua formulă de calcul se bazează, în principal, pe numărul de ani de contribuție, veniturile realizate și punctele suplimentare acordate pentru anumite perioade de activitate.
Pentru persoanele care au cotizat mai mult de 25 de ani, legea prevede acordarea unor puncte de stabilitate, după cum urmează:
0,50 puncte pentru fiecare an realizat peste 25 de ani și până la 30 de ani inclusiv;
0,75 puncte pentru fiecare an realizat peste 30 de ani și până la 35 de ani inclusiv;
1 punct pentru fiecare an realizat peste 35 de ani.
În prezent, valoarea unui punct de referință este de 81 de lei.
Cine mai primește puncte suplimentare
Pensionarii care au lucrat în condiții deosebite sau speciale pot beneficia, de asemenea, de puncte suplimentare.
Pentru perioadele lucrate în grupele de muncă sunt prevăzute următoarele punctaje:
Grupa I de muncă: 0,50 puncte pentru fiecare an;
Grupa a II-a de muncă: 0,25 puncte pentru fiecare an.
Astfel, numărul total de ani lucrați nu este singurul criteriu care stabilește pensia. Veniturile realizate în timpul carierei și eventualele perioade lucrate în condiții speciale pot influența semnificativ cuantumul pensiei.
În cazul pensionarului care a muncit 40 de ani, lipsa perioadelor în grupele de muncă și faptul că a fost remunerat la nivelul salariului minim au contribuit la stabilirea unei pensii de aproximativ 3.000 de lei. Deși suma l-a făcut să creadă că este vorba despre o greșeală, calculul este rezultatul aplicării formulei de pensionare.