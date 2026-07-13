Trump anunță reinstituirea „blocadei” asupra Iranului și o taxă de 20% pentru mărfurile din Strâmtoarea Ormuz

Publicat 13 iul. 2026, 20:40 Actualizat 13 iul. 2026, 20:39 Sursă Realitatea.net

Președintele american Donald Trump a anunțat luni că Statele Unite reinstituie blocada navală asupra Iranului și vor percepe o taxă de 20% pentru toate mărfurile transportate prin Strâmtoarea Ormuz. Anunțul vine după ce Teheranul a afirmat că a închis această cale navigabilă vitală pentru economia globală.

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