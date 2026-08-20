Energie· 1 min citire
Termocentrala Turceni, oprită în plină criză energetică. Singurul grup funcțional s-a defectat
Termocentrala de la Turceni
Publicat20 aug. 2026, 10:20
Actualizat20 aug. 2026, 10:44
SursăRealitatea PLUS
Blocul 5 al Termocentralei Turceni a fost scos din funcțiune noaptea trecută, din cauza unei defecțiuni grave la unul dintre cazane. Oprirea are loc în plină criză energetică, la numai câteva zile după ce Complexul Energetic Oltenia reușise să funcționeze la capacitate maximă. Ieșirea din sistem a unui grup important pune din nou presiune pe producția de energie, conform Realitatea PLUS.
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