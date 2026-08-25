Energie· 1 min citire
România amână închiderea grupului energetic Turceni 5: siguranța sistemului, mai presus de termenul PNRR
Termcentrala Turceni
Publicat25 aug. 2026, 07:33
SursăRealitatea PLUS
România amână închiderea grupului energetic Turceni 5, deși termenul asumat prin PNRR expiră la 31 august. Autoritățile consideră că, în actualul context energetic, menținerea unității în producție poate aduce mai multă valoare decât eventualele penalități impuse pentru nerespectarea angajamentului.
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