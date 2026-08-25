Energie· 1 min citire

România amână închiderea grupului energetic Turceni 5: siguranța sistemului, mai presus de termenul PNRR

Termcentrala Turceni

Termcentrala Turceni

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat25 aug. 2026, 07:33
SursăRealitatea PLUS

România amână închiderea grupului energetic Turceni 5, deși termenul asumat prin PNRR expiră la 31 august. Autoritățile consideră că, în actualul context energetic, menținerea unității în producție poate aduce mai multă valoare decât eventualele penalități impuse pentru nerespectarea angajamentului.

Grupul de la Turceni are o capacitate de 330 de megawați și a fost repornit, alături de Rovinari 4, pentru a susține producția de energie după deficitul creat de închiderea celor două reactoare nucleare.

Decizia vine într-un moment în care România are nevoie de cât mai multă energie produsă în țară, iar autoritățile pun în balanță siguranța energetică și obligațiile asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Potrivit secretarului general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, energia produsă de Turceni 5 ar putea avea o valoare mai mare pentru sistem decât costul eventualelor penalități pentru depășirea termenului de închidere.

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