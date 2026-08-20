Energie· 1 min citire
Producția de energie pe bază de cărbune a scăzut cu aproximativ 20% după oprirea Termocentralei Turceni
Termocentrala de la Turceni
Publicat20 aug. 2026, 11:07
Sursărealitatea.net
Producția de energie pe bază de cărbune a scăzut cu peste 20%, de la o zi la alta, după oprirea ultimului grup funcțional al termocentralei Turceni în noaptea trecută, în urma unei defecțiuni.
Citește și
- 10:20Termocentrala Turceni, oprită în plină criză energetică. Singurul grup funcțional s-a defectat
- 08:05Dian Popescu, dezvăluiri despre gazele de la Neptun Deep: „OMV a stabilit prețul pentru următorii 7 ani"
- 18:31Consumatorii de energie din România pot fi plătiți dacă își reduc voluntar consumul. Decizia ANRE
- 16:56Ministerul Energiei dezminte „criza energetică”: Marii consumatori nu sunt în pericol de deconectare de la rețea
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News