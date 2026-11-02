Iarna scumpirilor: prețurile la pompă și la raft ar putea exploda. Atacurile din Marea Neagră scumpesc transportul petrolului
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Atacurile din Marea Neagră scumpesc transportul petrolier și pun presiune pe prețul motorinei. Adrian Negrescu avertizează asupra scumpirilor la carburanți și alimente în această iarnă.
Tensiunile de securitate din Marea Neagră pun o presiune tot mai mare asupra transportului de produse petroliere, iar efectele încep să se reflecte în costurile de aprovizionare. Atacurile cu drone au transformat traversarea regiunii într-o operațiune cu riscuri ridicate, ceea ce a dus la majorarea semnificativă a primelor de asigurare pentru navele care transportă petrol. Economistul Adrian Negrescu avertizează că aceste cheltuieli suplimentare vor ajunge, în cele din urmă, să fie suportate de consumatori.
Potrivit analistului, costurile de asigurare pentru un petrolier care tranzitează Marea Neagră au crescut de peste 12 ori în ultimele luni. Dacă anterior o poliță costa aproximativ 200.000 de dolari, în prezent aceasta poate ajunge la 2,5 milioane de dolari pentru o singură navă.
Asigurările maritime s-au scumpit de peste 12 ori
Creșterea riscurilor de securitate din regiune are consecințe directe asupra cheltuielilor suportate de companiile de transport maritim. Proprietarii de nave trebuie să achite prime de asigurare mult mai mari pentru a putea opera pe rutele afectate de atacuri, iar aceste costuri suplimentare se reflectă în tarifele de transport.
Adrian Negrescu explică faptul că majorarea cheltuielilor logistice nu este absorbită de armatori, ci este inclusă în prețul serviciilor de transport. Ulterior, impactul se transmite către importatori, distribuitori și, în final, către consumatorii care cumpără carburanți.
Potrivit estimărilor prezentate de acesta, numai majorarea primelor de asigurare poate adăuga între 6 și 15 bani la prețul unui litru de motorină, TVA inclus.
Staționarea navelor în porturi generează costuri suplimentare
Pe lângă asigurările mai scumpe, transportatorii se confruntă și cu o altă problemă: prelungirea perioadelor de așteptare în porturi. Reticența armatorilor de a trimite navele pe rutele considerate periculoase determină întârzieri și crește cheltuielile zilnice de operare.
Conform datelor prezentate de Adrian Negrescu, costul staționării unui petrolier a urcat de la aproximativ 25.000 de dolari la aproape 145.000 de dolari pe zi. Aceste sume se adaugă facturilor logistice și contribuie la creșterea costului total al transportului de țiței.
Într-un asemenea context, importurile devin mai costisitoare, iar companiile care depind de aprovizionarea prin rutele maritime din regiune sunt expuse unor presiuni financiare suplimentare.
Economistul atrage atenția că efectele nu se limitează la piața petrolului. Orice majorare a costurilor de transport și distribuție poate influența prețurile unei game largi de produse comercializate pe piața internă.
Motorina mai scumpă poate duce la majorări de prețuri la raft
O eventuală creștere a prețului motorinei se transmite rapid în economie, având în vedere dependența transportului rutier de acest carburant. Distribuția alimentelor, transportul materiilor prime și livrarea bunurilor către magazine implică cheltuieli cu combustibilul, care sunt ulterior reflectate în prețurile finale.
Adrian Negrescu estimează că efectul cumulat al acestor presiuni ar putea determina o scumpire a motorinei cu câteva zeci de bani pe litru în această iarnă.
Consecințele ar putea fi resimțite atât de transportatori și companii, cât și de populație. Costurile mai mari cu distribuția riscă să alimenteze noi majorări de prețuri pentru alimente și alte produse de consum, într-un moment în care puterea de cumpărare este deja afectată de inflație.
În opinia economistului, reducerea dependenței de anumite trasee comerciale și identificarea unor rute alternative de aprovizionare sunt esențiale pentru limitarea efectelor asupra economiei românești. De asemenea, acesta consideră necesară o soluție la nivel european pentru garantarea transporturilor maritime care tranzitează Marea Neagră.
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