Iarna scumpirilor: prețurile la pompă și la raft ar putea exploda. Atacurile din Marea Neagră scumpesc transportul petrolului

Publicat 2 nov. 2026, 16:36 Actualizat 2 nov. 2026, 16:40 Sursă Realitatea.Net

Atacurile din Marea Neagră scumpesc transportul petrolier și pun presiune pe prețul motorinei. Adrian Negrescu avertizează asupra scumpirilor la carburanți și alimente în această iarnă.

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