Energie· 1 min citire

Consumatorii de energie din România pot fi plătiți dacă își reduc voluntar consumul. Decizia ANRE

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris deIulian Budusan
Publicat19 aug. 2026, 18:31
SursăRealitatea.Net

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a aprobat un nou mecanism pe piața energetică: Regulamentul privind serviciul de flexibilitate a consumului. Prin această măsură, consumatorii eligibili – direct sau prin intermediul furnizorilor și agregatorilor – vor putea fi remunerați dacă aleg să își reducă temporar și voluntar consumul de energie electrică în anumite intervale orare.

Oficialii ANRE subliniază că noua procedură nu reprezintă o raționalizare și nici un mecanism destinat exclusiv situațiilor de urgență. Participarea este complet voluntară, decizia aparținând în totalitate consumatorului în funcție de oportunitatea economică. Măsura ajută la echilibrarea Sistemului Energetic Național în perioadele cu temperaturi extreme, deficit de producție sau prețuri mari pe piață, reducând dependența de resurse de echilibrare scumpe.

Cum funcționează licitațiile pentru reducerea consumului

Procesul prin care consumatorii pot valorifica această flexibilitate se desfășoară în patru pași principali:

  • Identificarea necesarului: Transelectrica determină perioadele în care este nevoie de o ajustare a cererii și organizează o licitație dedicată.

  • Depunerea ofertelor: Consumatorii eligibili, furnizorii sau agregatorii înscriși voluntar trimit oferte în care precizează cantitatea de energie pe care o pot economisi și prețul pretins pentru această reducere.

  • Selectarea participanților: Transelectrica preia cele mai avantajoase oferte până când acoperă volumul de flexibilitate necesar.

  • Verificarea și plata: Reducerea efectivă a consumului este monitorizată prin datele de măsurare, iar participanții care și-au îndeplinit angajamentul sunt remunerați direct la prețul stabilit prin licitație.

Prin acest mecanism, consumatorii devin parteneri activi pe piața de energie, fiind stimulați financiar să sprijine stabilitatea rețelei naționale.

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