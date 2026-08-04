Actualitate· 1 min citire

La trei săptămâni după atacul cibernetic devastator, sistemul și aplicațiile de la Cadastru continuă să fie nefuncționale

Atacul de la cadastru a avut loc pe 14 iulie

Atacul de la cadastru a avut loc pe 14 iulie

Realitatea Financiara
Scris deRealitatea Financiara
Publicat4 aug. 2026, 10:31
Sursărealitatea.net

La trei săptămâni de la atacul cibernetic care a blocat complet aplicațiile și paginile Agenției de Cadastru, instituția anunță că problema nu este încă rezolvată, însă procesul se apropie de final. Ultima rundă de testare a e‑Terra, realizată în Cloudul Guvernamental, a scos la iveală noi aspecte ce trebuie remediate.

La trei săptămâni după atacul cibernetic care a paralizat sistemele de cadastru din România, aplicația e‑Terra rămâne indisponibilă. ANCPI anunță că testele de securitate, funcționalitate și performanță din Cloudul Guvernamental au trecut printr-o nouă rundă de evaluare, iar constatările au fost deja transmise către instituție.

Specialiștii STS, DNSC și Cyberint lucrează împreună la remedierea fiecărui punct identificat, iar fiecare corecție este verificată separat înainte de a avansa la etapa următoare. Detaliile tehnice rămân confidențiale pe durata intervenției, conform procedurilor standard de gestionare a vulnerabilităților.

Prioritatea rămâne securitatea datelor cetățenilor, iar sistemul va fi repornit doar după finalizarea tuturor validărilor. ANCPI promite o nouă actualizare publică cel târziu pe 5 august.

Atacul informatic a blocat piața tranzacțiilor imobiliare, iar Guvernul a fost nevoit să adopte o hotărâre prin care a prelungit perioada de valabilitate a contractelor de vânzare cu TVA de 9%, pentru ca dosarele aflate în lucru să nu expire în perioada în care e‑Terra este indisponibilă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cadastruatac informatictranzactii imobiliare

Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe