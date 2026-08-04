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La trei săptămâni după atacul cibernetic devastator, sistemul și aplicațiile de la Cadastru continuă să fie nefuncționale
Atacul de la cadastru a avut loc pe 14 iulie
Publicat4 aug. 2026, 10:31
Sursărealitatea.net
La trei săptămâni de la atacul cibernetic care a blocat complet aplicațiile și paginile Agenției de Cadastru, instituția anunță că problema nu este încă rezolvată, însă procesul se apropie de final. Ultima rundă de testare a e‑Terra, realizată în Cloudul Guvernamental, a scos la iveală noi aspecte ce trebuie remediate.
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