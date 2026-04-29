EURO a trecut de pragul de 5,1 LEI. Analiștii avertizează că deprecierea leului va continua

Cursul valutar oficial anunțat miercuri de Banca Națională a României arată o nouă creștere a euro, care a depășit pragul de 5,1 lei, ajungând la 5,1004 lei, față de 5,0937 lei în ședința precedentă.

Evoluții ușoare de apreciere au fost înregistrate și pe alte valute majore, în timp ce aurul a consemnat o scădere față de ziua anterioară.

Euro, dolar, liră și franc elvețian – mișcări moderate pe piața valutară

Pe piața valutară, dolarul american a urcat la 4,3595 lei , de la 4,3541 lei.

Lira sterlină a fost cotată de BNR la 5,8869 lei , în creștere față de 5,8751 lei, iar francul elvețian a ajuns la 5,5181 lei , de la 5,5162 lei.

Cotația aurului a scăzut la 638,3798 lei pentru un gram , față de nivelul anterior de 645,5624 lei.

BNR și analiștii: cursul reacționează la tensiuni politice și economice

Evoluția cursului de schimb vine pe fondul unor interpretări din piață care leagă deprecierea leului de contextul politic și fiscal.

„Tensiunile politice se transmit în îngrijorarea piețelor. Cu cât tensiunile sunt mai puternice, iar piața percepe că politicile economice vor fi afectate de criza politică care ar putea duce la creșterea deficitului, a inflației, cu atât leul se depreciază mai puternic. O parte din economisiri se reorientează către euro dacă piața percepe modificări generate de tensiunile politice. Dacă această criză se încheie cu bine, atunci piețele își revin și cursul de schimb își va reveni odată cu ele”, a declarat Lucian Croitoru, consilier al guvernatorului BNR.

Prognoze CFA: majoritatea repondenților anticipează deprecierea leului

Datele din cel mai recent raport al analiștilor CFA România indică o așteptare dominantă de slăbire a monedei naționale în următoarele 12 luni.

Potrivit sondajului, aproximativ 86% dintre participanți anticipează o depreciere a leului, în timp ce doar 14% se așteaptă la stabilitate.

Pentru orizontul de 6 luni, valoarea medie a anticipațiilor este de 5,1303 lei pentru un euro , iar pentru 12 luni, media estimată urcă la 5,1644 lei pentru un euro .