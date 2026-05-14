Wizz Air reia zborurile București–Tel Aviv din 28 mai

Compania aeriană low-cost Wizz Air va relua din 28 mai zborurile pe ruta București Otopeni – Tel Aviv, potrivit unui comunicat transmis de operator. Curselele vor fi operate în zilele de luni, miercuri, joi, vineri și duminică, iar din 22 septembrie compania va introduce două zboruri zilnice pe această rută.

„Suntem bucuroși să reluăm operațiunile către Tel Aviv și să reconectăm Israelul cu Europa Centrală și de Est și nu numai. Știm că mulți clienți au așteptat cu nerăbdare revenirea acestor rute și ne bucurăm să putem oferi din nou opțiunile de călătorie accesibile și convenabile pentru care Wizz Air este cunoscută”, a declarat Anastasia Novak.

Compania, listată la Bursa de Valori din Londra, operează o flotă de 264 de aeronave Airbus A320 și A321 și a transportat 68,6 milioane de pasageri în 2025.