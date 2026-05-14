Avertismentul lui Călin Georgescu prin care anunța criza energetică: „Europa este în pragul unui colaps”

Europa este în pragul unui colaps energetic, este avertismentul lansat de Călin Georgescu înainte ca prețurile la energie din România să fie majorate cu peste 50%. Potrivit acestuia, România este una dintre țările care ar putea resimți cel mai puternic efectele unei crize energetice, tocmai pentru că nu mai dispune de suficiente alternative pentru producția de energie, potrivit Realitatea PLUS.

„Europa trăiește niște momente interesante pentru că a lăsat la o parte energia fiabilă și a preferat ideologia. Și nu are alte opțiuni. Europa astăzi și în special Uniunea Europeană, nemaiavând alte opțiuni, va intra într-un cerc vicios. Așa cum a fost lockdown pe situația oricum mizerabilă, că de acolo a pornit totul, situația COVID, așa va fi lockdown pentru energie. Pentru că nu au variante și nu există o altă variantă decât să-și revină la intenții mai bune, înțelegând că este o lume întreagă care suferă datorită prostiei unora”, a declarat Georgescu.

Energia electrică, în topul scumpirilor din România

Se pare că președintele interzis a avut dreptate. Prețurile la energia electrică au crescut cu peste 50% în România, iar specialiștii avertizează că valul de scumpiri nu s-a încheiat. Tot mai mulți români ajung să plătească facturi greu de suportat, în timp ce restanțele la întreținere și utilități cresc de la o lună la alta. Experții spun că situația economică devine tot mai dificilă, deoarece costurile de trai cresc mult mai repede decât veniturile populației.

În același timp, specialiștii atrag atenția că statul încasează sume importante din facturile la energie prin taxe și contribuții, în timp ce ajutorul oferit consumatorilor vulnerabili este considerat insuficient. Sprijinul de 50 de lei pentru plata energiei electrice nu acoperă nici măcar o parte importantă din costurile unei facturi obișnuite.