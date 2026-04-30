Euro la 6 lei: Scenariu alarmant sau realitate iminentă? Ce spun economiștii despre evoluția cursului

Economia românească se află în fața unui scenariu sumbru, experții avertizând că euro ar putea atinge pragul istoric de 6 lei pe fondul dezechilibrelor macroeconomice și al instabilității politice. Deși purtătorul de cuvânt al BNR estimează o calmare temporară a pieței după șocurile provocate de moțiunea de cenzură și demisiile din Executiv, economiștii atrag atenția că banca centrală nu va putea apăra la infinit moneda națională în fața deficitelor record, existând riscul iminent al unei crize financiare majore.

Presiunea asupra leului și pragul psihologic de 6 lei pentru un euro

Economia românească se confruntă cu un scenariu tot mai sumbru în ceea ce privește stabilitatea monedei naționale, analiștii avertizând asupra riscului ca euro să atingă pragul de 6 lei. Această depreciere accelerată nu mai este privită doar ca un scenariu ipotetic, ci ca o posibilitate reală alimentată de dezechilibrele macroeconomice profunde. Economiștii subliniază că, în ciuda eforturilor de până acum, menținerea leului sub pragul de 5 lei a devenit o misiune extrem de dificilă, iar o corecție bruscă a cursului de schimb ar putea avea efecte în lanț asupra întregii economii, de la scumpirea importurilor până la creșterea ratelor la bănci.

Limitele intervenției Băncii Naționale în fața crizei

Într-un context marcat de incertitudine, capacitatea Băncii Naționale a României de a apăra moneda națională pare să fi ajuns la un punct critic. Deși BNR a utilizat constant rezervele valutare și instrumentele de politică monetară pentru a tempera volatilitatea, experții avertizează că banca centrală nu mai poate contracara pe termen lung presiunile imense venite dinspre piețele financiare și deficitele comerciale record. Există temerea justificată că resursele destinate stabilizării cursului ar putea deveni insuficiente dacă nu sunt susținute de măsuri fiscale coerente și de o stabilitate politică fermă, lăsând leul vulnerabil în fața atacurilor speculative.

Riscul unei crize majore și impactul asupra populației

O eventuală prăbușire a cursului de schimb către pragul de 6 lei ar putea reprezenta declanșatorul unei crize economice majore, cu ramificații sociale greu de gestionat. O astfel de evoluție ar duce la o explozie a inflației, având în vedere dependența României de produsele importate, și ar diminua drastic puterea de cumpărare a cetățenilor. Economiștii atrag atenția că actuala conjunctură, marcată de tensiuni politice și de o gestionare defectuoasă a banului public, creează terenul propice pentru un derapaj economic sever. Fără o corecție rapidă a deficitelor și o reformă structurală, economia riscă să intre într-o spirală a deprecierii care va afecta stabilitatea financiară a fiecărei familii.