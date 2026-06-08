Scenariul de bază pentru România, în 2026, rămâne recesiunea ușoară - analiză Erste

Sursă: realitatea.net

Scenariul de bază pentru economia românească, în 2026, rămâne recesiunea ușoară, potrivit unei analize a experților Erste. Aceștia mai precizează că anul viitor ar urma o redresare treptată.

“După o creștere sub medie dezamăgitoare în 2025, observăm o contracție ușoară în 2026 (în jur de -0,3%), determinată în principal de cererea scăzută a consumatorilor, deoarece consolidarea fiscală restantă a erodat venitul disponibil. Alternativa ar fi fost o corecție mai dureroasă, determinată de piață. Prevedem că creșterea PIB-ului va reveni la potențial în 2027.

Investițiile susținute de fonduri UE vor compensa într-o oarecare măsură consumul scăzut al gospodăriilor, devenind cruciale pentru a evita o recesiune mai profundă și prelungită. Se așteaptă ca exporturile nete să ofere o contribuție pozitivă marginală la creștere.”

Inflația ar trebui să rămână ridicată pe termen scurt, după ce a depășit 10% în trimestrul 2 al anului 2026, și se preconizează că va scădea semnificativ în trimestrul 3 al anului 2026, pe baza efectelor statistice de bază, ajungând la 5,9% până la sfârșitul anului," arată analiza Erste.

Incertitudile politice și fiscale, cele mai mari probleme pentru economie

“Considerăm că perspectivele inflației pentru 2027 sunt peste intervalul țintă al băncii centrale. Ne așteptăm ca BNR să mențină rata dobânzii cheie la 6,50% pe tot parcursul anului 2026, cu începerea probabilă a reducerilor graduale ale ratelor în trimestrul 2 din 2027.

Piețele financiare reflectă această perspectivă, randamentele obligațiunilor guvernamentale stabilizându-se în jurul valorii de 6,8–6,9% în 2026 și anticipându-se o scădere bruscă ulterior.

Per total, perspectivele sunt influențate de cererea internă fragilă, inflația persistentă și incertitudinile politice și fiscale ridicate. Deciziile de investiții sunt supuse unor cadre de politici credibile care vizează disiparea incertitudinii și restabilirea încrederii consumatorilor. Menținerea ratingului de credit suveran IG depinde de stabilitatea politică pentru a reduce riscul de derapaj fiscal și, în cele din urmă, pentru a limita tendința ascendentă a raportului datorie-PIB.”, se mai arată în comunicatul Erste