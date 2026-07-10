Bănci· 1 min citire
Ministerul Finanțelor a împrumutat 934 de milioane de lei de la bănci
Bani
Ministerul Finanțelor a atras joi 934 de milioane de lei de la băncile comerciale, printr-o emisiune de obligațiuni de stat cu scadența la doi ani, la un randament mediu de 6,25% pe an, potrivit datelor Băncii Naționale a României.
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