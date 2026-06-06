Lovitură uriașă pentru bănci: Consiliul Concurenței confirmă manipularea ROBOR. Milioane de români pot cere despăgubiri

Sursă: realitatea.net

Decizie cu impact major în sistemul bancar: Consiliul Concurenței a stabilit că 10 bănci au calculat greșit ROBOR, indicatorul pe baza căruia s-au stabilit ratele românilor și au încasat astfel suma mai mari, ani la rând. Consiliul Concurenței vrea amenzi de aproximativ 800 de milioane de euro pentru zece bănci . Decizia finală ar urma să vină până la finalul acestei luni, înainte de încheierea mandatului actualei conduceri.

Investigația a început la finalul anului 2022, când inspectorii au făcut controale inopinate la sediile băncilor. Potrivit infromaților, aceștia au verificat calculatoarele, telefoanele mobile și corespondența electronică a șefilor de Trezorerie, a dealerilor și a directorilor executivi, potrivit Realitatea Plus

De asemenea, au fost analizate comunicațiile dintre președinții băncilor și departamentele de Trezorerie, fiind căutate indicii privind o posibilă înțelegere de tip cartel pentru manipularea ratei ROBOR, ceea ce a dus la rate mult mai mari pentru români.

Ancheta se află în faza finală, iar instituția urmează să anunțe oficial sancțiunile, după ce inspectorii au audiat băncile și au analizat observațiile acestora la raportul preliminar, scrie Realitatea Plus.

Surse citate de senatorul PSD Daniel Zamfir arată că raportul de investigație concluzionează că băncile au manipulat cifrele, atfel încât să rezulte un indice ROBOR mai mare, care nu reflecta realitatea pieței.

În spațiul public au circulat deja estimări privind posibile amenzi, ce pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri a fiecărei bănci.

Pe de altă parte, decizia deschide posibilitatea ca cei prejudiciați să ceară despăgubiri în instanță pentru dobânzile plătite în plus.

Mii de familii au plătit rate calculate pe baza unui ROBOR artificial, achitând în plus mii sau chiar zeci de mii de lei.