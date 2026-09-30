Schimbare importantă la bancomate. Românii ar putea retrage exact suma dorită, băncile nu mai pot impune praguri

Românii ar putea scăpa de una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite la bancomate: obligativitatea de a alege doar dintre sumele prestabilite afișate pe ecran. Senatul a adoptat o propunere legislativă care obligă operatorii ATM să introducă opțiunea de retragere a unei sume personalizate. Proiectul merge mai departe la Camera Deputaților, care este for decizional.
Proiectul a trecut cu 96 de voturi pentru, unul împotrivă și șase abțineri și prevede că toate bancomatele vor trebui să permită utilizatorilor introducerea valorii exacte pe care doresc să o retragă, indiferent de banca emitentă a cardului.
Prestatorii de servicii de plată care operează ATM au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor opţiunea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea numerarului, se arată în proiectul adoptat de Senat.
Ce se schimbă pentru clienți?
În expunerea de motive, inițiatorii au atras atenția că multe ATM-uri limitează retragerile la câteva valori prestabilite, deși nu există un impediment tehnic real care să justifice o astfel de măsură. Astfel, clienții sunt nevoiți să retragă mai mulți bani decât au nevoie sau să efectueze operațiuni suplimentare.
Noua măsură urmărește să ofere tuturor utilizatorilor un tratament egal și dreptul de a dispune liber de banii din cont, fără restricții impuse de interfața bancomatului.
Ce amenzi poti primi operatorii care nu respectă noua reglementare?
Operatorii care nu vor respecta obligația riscă sancțiuni cuprinse între 50.000 și 100.000 de lei, dacă sunt afectate interesele consumatorilor.
Proiectul precizează că retragerea unei sume personalizate va depinde de numerarul disponibil în bancomat, de tipurile de bancnote existente și de limitele tehnice sau de securitate ale operațiunii. De exemplu, ATM-ul nu-i va putea oferi unui client suma de 10 lei, dacă în aparat nu mai există decât bancnonte mai mari.
În prezent, România dispune de peste 10.000 de bancomate, rețeaua națională numărând 10.244 de ATM-uri, conform celor mai recente date ale BNR.
Proiectul de modificare a Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată merge acum la Camera Deputaților, care are rol decizional.