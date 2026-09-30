Schimbare importantă la bancomate. Românii ar putea retrage exact suma dorită, băncile nu mai pot impune praguri

Publicat 30 sept. 2026, 12:32 Sursă Realitatea.net

Românii ar putea scăpa de una dintre cele mai frecvente probleme întâlnite la bancomate: obligativitatea de a alege doar dintre sumele prestabilite afișate pe ecran. Senatul a adoptat o propunere legislativă care obligă operatorii ATM să introducă opțiunea de retragere a unei sume personalizate. Proiectul merge mai departe la Camera Deputaților, care este for decizional.

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