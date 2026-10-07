Dobânzile pe termen lung rămân ridicate în 2026: datoria, energia și AI complică politica monetară

Publicat 7 oct. 2026, 13:12 Sursă tvrinfo

În 2026, randamentele obligațiunilor de stat pe 10 ani din economiile G7 au crescut cu aproximativ un punct procentual. Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) indică faptul că dobânzile pe termen lung au atins cele mai ridicate niveluri din ultimii 15 ani.

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