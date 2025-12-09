Renault Group şi Ford îşi unesc forţele pentru două vehicule electrice dezvoltate pe platforma Ampere

Renault Group şi Ford au anunţat un parteneriat strategic major pentru dezvoltarea a două vehicule electrice sub marca Ford
Renault Group şi Ford au anunţat un parteneriat strategic major pentru dezvoltarea a două vehicule electrice sub marca Ford, care vor fi construite pe platforma Ampere a Renault Group. Primul model este aşteptat să ajungă în reţeaua de distribuţie la începutul anului 2028.
Noile vehicule vor fi produse de Renault Group în nordul Franţei, în cadrul hub-ului industrial ElectriCity, şi vor îmbina expertiza Renault în mobilitatea electrică cu designul şi performanţele specifice Ford. Cele două modele sunt concepute de Ford şi dezvoltate în colaborare cu inginerii Renault, marcând prima etapă a unei noi ofensive de produs Ford pe piaţa europeană.
Pe lângă segmentul vehiculelor electrice, cele două companii au semnat şi o scrisoare de intenţie pentru explorarea unei cooperări în domeniul vehiculelor utilitare uşoare în Europa, vizând dezvoltarea şi producţia comună a unor modele sub mărcile Renault şi Ford.
„Acest parteneriat demonstrează competitivitatea noastră în Europa şi capacitatea de a colabora eficient cu jucători de talie mondială”, a declarat François Provost, CEO Renault Group. La rândul său, Jim Farley, CEO Ford Motor Company, a subliniat că alianţa susţine strategia Ford de a-şi consolida poziţia pe piaţa europeană prin vehicule electrice atractive şi eficiente.
Renault Group este prezent în 114 ţări, are peste 98.000 de angajaţi şi a vândut 2,265 milioane de vehicule în 2024, propunându-şi atingerea neutralităţii climatice în Europa până în 2040. Ford Motor Company are aproximativ 171.000 de angajaţi la nivel global şi operează prin diviziile Ford Blue, Ford Model e şi Ford Pro.
Prin acest parteneriat, cei doi constructori urmăresc să răspundă mai bine provocărilor industriei auto şi cererii tot mai mari pentru mobilitate electrică şi soluţii moderne de transport în Europa.
Sursa: Realitatea Financiara