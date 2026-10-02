ANAF declanșează controale la nivel național la comercianții de mașini second-hand. Acțiunea ATOM vizează 35 de entități

Scris de Realitatea Financiara Publicat: 2 oct. 2026, 10:27

ANAF a declanșat controale la nivel național la operatorii economici care comercializează sau intermediază vânzarea de mașini second-hand. În prima etapă a acțiunii „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, inspectorii antifraudă verifică 35 de entități, pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată la peste 38 de milioane de euro.

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