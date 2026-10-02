ANAF declanșează controale la nivel național la comercianții de mașini second-hand. Acțiunea ATOM vizează 35 de entități

ANAF a declanșat controale la nivel național la operatorii economici care comercializează sau intermediază vânzarea de mașini second-hand. În prima etapă a acțiunii „ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini”, inspectorii antifraudă verifică 35 de entități, pentru care a fost identificat un stoc de autoturisme cu o valoare estimată la peste 38 de milioane de euro.
Acțiunea este derulată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) și urmărește verificarea modului în care activitatea comercianților și intermediarilor de autoturisme second-hand este reflectată în documentele fiscale și în evidențele financiar-contabile.
Ce verifică inspectorii ANAF
Inspectorii antifraudă vor verifica dacă autoturismele aflate în parcurile auto corespund stocurilor înregistrate în contabilitate. De asemenea, vor fi analizate proveniența mașinilor, circuitul comercial și modul de declarare a achizițiilor intracomunitare.
Printre principalele aspecte vizate de controale se numără:
respectarea condițiilor pentru aplicarea regimului special de TVA pentru bunurile second-hand;
concordanța dintre prețurile de vânzare și valorile înscrise în documentele fiscale;
fiscalizarea integrală a vânzărilor și înregistrarea veniturilor;
diferențele dintre stocurile fizice și cele din evidențele contabile;
declararea corectă a achizițiilor intracomunitare;
aplicarea corectă a regimului special de TVA și calcularea marjei comerciale.
Un element important al acțiunii ATOM este reconstituirea circuitului economic și fiscal al autoturismelor. DGAF urmărește inclusiv situațiile în care formele de intermediere nu reflectă realitatea economică a tranzacțiilor.
Controalele vizează riscuri precum nedeclararea integrală a veniturilor, nefiscalizarea unor vânzări și înscrierea în documente a unor valori mai mici decât cele reale ale autoturismelor. Inspectorii vor analiza, de asemenea, eventualele diferențe dintre stocurile existente în parcurile auto și cele raportate în evidențele operatorilor economici.
Cum au fost selectate cele 35 de entități
Potrivit ANAF, firmele verificate în prima etapă au fost selectate în urma unei analize de risc, pe baza informațiilor fiscale și operative disponibile și a unor indicatori specifici domeniului.
În analiză au fost luate în calcul volumul autoturismelor oferite spre vânzare în raport cu activitatea declarată, nivelul achizițiilor intracomunitare și regimul de TVA utilizat. De asemenea, ANAF a analizat diferențele dintre prețurile afișate public și datele fiscale disponibile, precum și eventualele neconcordanțe privind stocurile și fluxurile comerciale.
ANAF precizează că valoarea de peste 38 de milioane de euro reprezintă estimarea stocului de autoturisme identificat pentru cele 35 de entități și nu constituie un prejudiciu stabilit de inspectori.
Dacă în urma controalelor vor fi constatate încălcări ale legislației fiscale, acestea vor fi documentate, iar măsurile vor fi dispuse în funcție de natura și gravitatea faptelor.