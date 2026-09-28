Taxe de drum de schimbă radical de la 1 octombrie. Pe lângă rovinietă, apare și TollRo

Publicat 28 sept. 2026, 10:14 Actualizat 28 sept. 2026, 10:18 Sursă Realitatea.net

De la 1 octombrie, România schimbă radical sistemul de taxare rutieră: rovinieta și TollRo înlocuiesc vechiul model unitar, iar tarifele vor depinde de categoria vehiculului și nivelul de poluare. Rovinieta va fi plătită pentru vehiculele ușoare, iar TollRo pentru vehiculele grele, potrivit unei informări transmise de Ministerul Transporturilor.â

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