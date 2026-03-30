TVA sau acciză? Dilema fiscală care decide supraviețuirea economiei românești în 2026

Sursă: realitatea.net

Într-o economie sugrumată de o inflație persistentă și de scumpiri în lanț — de la cotațiile țițeiului până la costurile logistice — intervenția statului nu mai este o opțiune, ci o necesitate, avertizează specialistul în energie Dumitru Chisăliță. Totuși, marea întrebare rămâne: ce instrument folosim? Un răspuns contabil, limitat la ținta de deficit, ar putea fi fatal pentru consumul real.

O eroare frecventă în analizele fiscale este tratarea bugetului ca pe o ecuație matematică rigidă. Trebuie să înțelegem că, dacă populația își reduce drastic cheltuielile sub presiunea prețurilor la pompă, veniturile din TVA vor scădea oricum, indiferent de cotă. Statul nu are cum să colecteze taxe dintr-o bază care se erodează pe zi ce trece.

Din această perspectivă, o reducere a TVA-ului la carburanți nu trebuie privită ca un „cadou” fiscal, ci ca o investiție strategică în menținerea unui nivel minim de consum, motorul care ține întreaga economie în mișcare.

Intervenția la sursă: Efectul de domino al transporturilor și agriculturii

Orice strategie coerentă de combatere a scumpirilor ar fi trebuit să înceapă cu fermierii și transportatorii. Acestea sunt „verigile zero” unde se formează lanțul de costuri ce ajunge, în final, pe rafturile magazinelor. Prețul pâinii, al laptelui și al bunurilor de larg consum depinde direct de costul motorinei.

Dacă intervenția statului este parțială sau întârziată, efectul se diluează până la zero. În economie, la fel ca în medicină, sincronizarea tratamentului este la fel de importantă ca medicamentul ales.

Acciza vs. TVA: Iluzia controlului versus eficiența reală

De ce este reducerea accizei o soluție mai degrabă „volatilă”? Acciza este o sumă fixă pe litru, o barieră rigidă care își pierde rapid impactul atunci când factorii externi — prețul barilului sau costurile logistice — continuă să crească. Este o compresie temporară a unui sistem sub presiune, care „se evaporă” la prima scumpire internațională.

În schimb, TVA-ul, fiind un instrument procentual, are o dinamică mult mai sănătoasă. O reducere de TVA se ajustează automat la nivelul prețurilor și are un efect mult mai vizibil și durabil asupra prețului final. Mai mult, o cotă mai mică de TVA poate fi compensată prin menținerea sau chiar creșterea volumului de vânzări, protejând astfel, paradoxal, încasările la buget.

Guvernarea nu este contabilitate, ci un exercițiu de echilibru social

Politica publică nu poate fi un „joc cu sumă zero” în care reducerea deficitului bugetar devine un scop în sine, indiferent de costul social. Dacă statul se concentrează doar pe cifrele de moment, riscă să câștige bătălia cu deficitul, dar să piardă războiul cu economia reală.

Reducerea accizei oferă, poate, iluzia unui control rapid, însă doar reducerea TVA acționează profund asupra mecanismelor de piață. În final, întrebarea fundamentală la care Guvernul trebuie să răspundă nu este cât reușește să colecteze pe termen scurt, ci câtă economie funcțională mai rămâne în picioare pentru a asigura venituri pe termen lung.