Mugur Isărescu, sceptic în privinta soluției unui premier tehnocrat la Palatul Victoria, în actuala situație ecomico-politică

Guvernatorul BNR a tras un semnal de alarmă și în privința negocierilor politice prelungite pentru formarea noului executiv. Deși a refuzat să facă prognoze exacte cu privire la efectele negative imediate asupra populației, Isărescu a avertizat că „nu o să fie bine dacă formarea noului guvern se va prelungi foarte mult” în următoarele 2-3 săptămâni.

„Suntem în recesiune. Pericolul de stagflație există și la noi”

Întrebat despre evoluția monedei europene și momentul în care euro ar putea să scadă, guvernatorul a precizat că decizia aparține exclusiv pieței: „Piața va spune. După calculele noastre, se pare că este unde vrem noi” . Acesta a adăugat însă că populația nu ar trebui să se obișnuiască cu un anumit nivel, fiind vorba strict de un curs de piață.

Mugur Isărescu a confirmat că ținta de deficit bugetar mai poate fi menținută, deși a evitat să ofere detalii tehnice: „Nu îmi permit să zic foarte multe de corecția fiscală” . Totuși, radiografia economică de moment este una îngrijorătoare:

„Suntem în recesiune. PIB-ul să scadă. Pericolul de stagflație există și la noi.”

Ce trebuie să facă noul Guvern? Linie de austeritate și zero experimente fiscale

În viziunea guvernatorului, viitorul cabinet nu trebuie să vină cu modificări fiscale bruște, ci să asigure continuitatea măsurilor actuale, pe care le consideră corecte. Isărescu exclude categoric atât relaxările fiscale, cât și noi poveri pentru contribuabili.

Fără taxe noi, dar și fără reduceri: „Noi taxe nu cred că avem nevoie. Continuarea a ceea ce este în prezent este chiar bine. Ca fost premier, și atunci s-a făcut o ajustare. Reducere de impozite sub nicio formă până nu ne atingem obiectivele!” , a punctat șeful BNR.

Menținerea TVA-ului actual: Întrebat direct dacă România își permite o reducere a TVA, răspunsul a fost categoric: „Nu!” .

Înghețarea salariilor: Isărescu cere ferm o „linie de austeritate în ceea ce privește o posibila creștere salarială” .

„Trebuie să fim foarte serioși și să înțelegem că această corecție fiscală este o necesitate, ca altfel piețele ne vor penaliza și o să fim nevoiți să strângem cureaua mult mai mult. Nu suntem în situația în care să fim în imposibilitate de plată, dar primul lucru pe care trebuie să-l facem este să continuăm!” , a explicat Isărescu.

Riscurile instabilității politice și mitul premierului tehnocrat

În ceea ce privește scenariul unui premier tehnocrat ca soluție de criză, Mugur Isărescu – el însuși fost prim-ministru tehnocrat – s-a arătat sceptic în contextul actual.

„Nu neapărat. Eu am fost tehnocrat, dar atunci erau alte condiții. Venit din exterior să intre în probleme rapid, nu e ușor. Trebuie să ai credibilitate, să îi cunoști, să te cunoască, pentru că altfel vorbești în gol.”