Fermierii români, la limita subzistenței. Cer eliminarea accizelor la combustibili

Fermierii români cer „echitate fiscală” și eliminarea poverii accizei la combustibil. Printr-o scrisoare deschisă adresată Executivului, LAPAR avertizează că eliminarea taxării pe motorina agricolă este un pas obligatoriu și sustenabil în raport cu angajamentele de la Bruxelles, menit să salveze competitivitatea sectorului agricol.

Liga Asociațiilor Producătorilor Agricoli din România (LAPAR) a transmis o scrisoare deschisă Guvernului și ministerelor de resort, prin care solicită eliminarea directă, la sursă, a accizei pentru motorina utilizată în agricultură. Reprezentanții organizației argumentează că această schimbare de mecanism nu ar genera un impact bugetar suplimentar, având în vedere că statul rambursează deja aceste sume prin schemele de ajutor existente. Miza principală este, în schimb, eliberarea fluxului de numerar al fermelor, care în prezent sunt obligate să avanseze sume considerabile — aproximativ 2,80 lei pe litru, incluzând TVA-ul aferent accizei — pentru a le recupera abia după luni de zile, în urma unor proceduri administrative anevoioase.

Contextul economic actual, marcat de prețuri la pompă ce depășesc 9,60 lei pe litru și un consum național de peste 650 de milioane de litri, a transformat costul combustibilului într-un factor critic pentru supraviețuirea exploatațiilor. LAPAR subliniază că sectorul agricol traversează o perioadă de presiune extremă, fiind prins între creșterea costurilor cu inputurile de la finalul anului 2025 și volatilitatea piețelor. În acest sens, organizația precizează că solicitarea nu reprezintă un tratament preferențial, ci o aliniere la măsurile de protecție adoptate de alte state europene, precum Austria, care a intervenit deja pentru a tempera taxarea și marjele comerciale în beneficiul economiei reale.

Potrivit președintelui LAPAR, Matei Titianu, simplificarea acestui sistem ar elimina o disfuncționalitate fiscală majoră și ar proteja fermierul în calitatea sa de consumator strategic. În viziunea asociației, statul are responsabilitatea de a utiliza instrumentele juridice disponibile pentru a interveni în situații excepționale, considerând că eliminarea accizei direct la achiziție este cea mai rapidă și eficientă metodă de a sprijini producția românească fără a distorsiona principiile economiei de piață.