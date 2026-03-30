Fermierii îi cer premierului Ilie Bolojan adoptarea OUG pentru motorină: „Este o chestiune de securitate alimentară!”

Alianța pentru Agricultură și Cooperare (AAC) lansează un apel urgent către Guvernul României pentru aprobarea imediată a proiectului de Ordonanță de Urgență (OUG) care vizează sectorul vegetal. Măsura, care prevede accesul la motorină fără TVA și acciză, este considerată vitală pentru supraviețuirea fermelor în plină campanie de primăvară.

Solicitări imperative către Premierul Ilie Bolojan

Reprezentanții AAC solicită premierului susținerea acestui act normativ chiar în ședința de guvern din această săptămână. Deși proiectul a fost pus în dezbatere publică, fermierii avertizează că orice întârziere face ca efectele măsurii să fie nule , având în vedere calendarul lucrărilor agricole (fertilizare, tratamente și semănat). „Fermierii au nevoie de sprijin acum. Nu este vorba de jocuri politice, ci de securitatea alimentară a românilor”, subliniază comunicatul AAC.

Extinderea măsurii și pentru sectorul zootehnic

Deși forma actuală a proiectului vizează doar sectorul vegetal, AAC propune oficial extinderea facilității și către zootehnie . Sistemul de implementare ar urma să fie cel deja funcțional prin APIA (Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură), asigurând astfel o distribuție echitabilă a sprijinului în tot sectorul agroalimentar.

Punctele cheie ale proiectului OUG:

Plafonare: Sprijinul este limitat la o cantitate de 78 litri de motorină pe hectar .

Impact bugetar zero: AAC clarifică faptul că măsura nu reprezintă un ajutor de stat , deoarece sumele (TVA și acciză) oricum se returnează fermierilor conform legii, însă cu mari întârzieri.

Combaterea blocajului financiar: În prezent, mulți fermieri au de recuperat restanțe la acciza pentru trimestrele III și IV din anul precedent.

Precedent legislativ: Fermierii cer un tratament similar cu cel aplicat pentru plafonarea adaosului comercial la combustibili.

Protecție împotriva scumpirilor la inputuri și îngrășăminte

Contextul economic de la începutul anului 2026 a pus o presiune uriașă pe costurile de producție. Creșterile de preț la îngrășăminte, inputuri și echipamente agricole au decapitalizat fermele, iar accesul la motorină ieftină este văzut ca singura „gură de oxigen” pentru a evita falimentul producătorilor locali.