Ministerul Finanţelor prelungeşte sprijinul pentru transportatori: 85 de bani pe litru de motorină până la finalul lui 2026

Ministerul Finanţelor propune prelungirea schemei de ajutor pentru transportatori prin compensarea creşterii preţului la motorină până la sfârşitul anului 2026. Conform unui proiect de act normativ elaborat de instituţie, valoarea sprijinului a fost stabilită la 85 de bani pe litru pentru perioada 1 aprilie – 31 decembrie 2026.

Documentul, care modifică Hotărârea Guvernului nr. 1094/2025, prevede extinderea perioadei de acordare a granturilor până la 30 aprilie 2027, acoperind costurile aferente motorinei achiziţionate până la finele anului viitor. Finanţarea se va realiza prin bugetul Ministerului Finanţelor – Acţiuni Generale.

Sprijin prelungit până la sfârşitul anului 2026

Potrivit instituţiei, bugetul total maxim estimat al schemei este de 652,195 milioane lei, sumă care va permite unui număr de aproximativ 6.200 de operatori economici din sectorul transporturilor de marfă şi persoane să beneficieze de compensaţii.

„Aceasta este o măsură de sprijin concret pentru firmele româneşti într-un moment tensionat, de incertitudine pe pieţele internaţionale. Guvernul garantează, prin acest efort bugetar, menţinerea competitivităţii transportatorilor pe piaţa europeană şi stabilitatea serviciilor de transport”, a declarat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.