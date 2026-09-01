Tronsonul I al centurii metropolitane Cluj-Napoca–Florești a fost inaugurat

Publicat 1 sept. 2026, 14:04 Sursă realitatea.net

Noul tronson are o lungime de 3,5 kilometri și cuprinde șase benzi de circulație, dintre care două sunt destinate transportului public, precum și piste pentru biciclete.

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