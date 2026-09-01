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Tronsonul I al centurii metropolitane Cluj-Napoca–Florești a fost inaugurat
Centura Metropolitană Cluj - Florești - Foto: Facebook / Asociația Pro Infrastructură
Publicat1 sept. 2026, 14:04
Sursărealitatea.net
Noul tronson are o lungime de 3,5 kilometri și cuprinde șase benzi de circulație, dintre care două sunt destinate transportului public, precum și piste pentru biciclete.
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