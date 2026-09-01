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Tronsonul I al centurii metropolitane Cluj-Napoca–Florești a fost inaugurat

Centura Metropolitană Cluj - Florești - Foto: Facebook / Asociația Pro Infrastructură

Centura Metropolitană Cluj - Florești - Foto: Facebook / Asociația Pro Infrastructură

Scris deStoica Marian
Publicat1 sept. 2026, 14:04
Sursărealitatea.net

Noul tronson are o lungime de 3,5 kilometri și cuprinde șase benzi de circulație, dintre care două sunt destinate transportului public, precum și piste pentru biciclete.

Tronsonul I Cluj-Napoca–Florești al centurii metropolitane a fost inaugurat, marți, în prezența primarului municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

În valoare de 23 de milioane de euro, investiția a fost realizată cu fonduri europene, relatează Agerpres.

2 benzi pentru transport public și pentru pentru biciclete

Benzile dedicate autobuzelor reduc timpul de parcurgere a traseului de la 23 la doar opt minute, a precizat edilul.

„Asta înseamnă respect pentru timpul cetăţeanului, mai puţină poluare în Cluj şi o decongestionare a traficului. Este o lucrare cu care ne mândrim. O data cu finalizarea acestui tronson Cluj–Floreşti, cu benzi dedicate pentru transport public, ca de altfel şi pentru Salvare, vom avea şi autobuze electrice introduse pe ruta Cluj–Floreşti. De luni, 7 septembrie, o data cu începerea noului an şcolar, numărul de autobuze pe ruta Cluj–Floreşti va fi mărit cu 40%, iar cel puţin trei autobuze electrice vor deservi şi ruta Cluj–Floreşti, rută care până acum nu era deservită cu autobuze electrice. (...) Probabil avem cea mai frumoasă intrare într-un municipiu din România, intrarea dinspre Floreşti spre Cluj-Napoca”, a declarat Emil Boc.

Noul tronson are o lungime de 3,5 kilometri și cuprinde șase benzi de circulație, dintre care două sunt destinate transportului public, precum și piste pentru biciclete.

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