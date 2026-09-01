Țintele PNRR, depășite de Ministerul Dezvoltării. Anunțul lui Cseke Attila

Publicat 1 sept. 2026, 13:24 Sursă Realitatea.Net

potrivit primelor evaluări anunțate marți de ministrul interimar Cseke Attila. Ministerul verifică acum documentele transmise de beneficiari, iar oficialul spune că, dacă acestea sunt conforme, instituția nu va pierde niciun euro din fondurile alocate prin PNRR.

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