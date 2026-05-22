S-a stabilit DEFINITIV cine se va ocupa de vânzarea și lichidarea șantierului Damen Mangalia

22 mai 2026, 16:28
Protest la Damen Mangalia

Adunarea creditorilor Damen Shipyards Mangalia a decis cine va prelua lichidarea judiciară a companiei și procedura de vânzare a șantierului naval, după declararea falimentului.

Onorariul lichidatorului judiciar CITR SPRL – Filiala Constanța va fi format dintr-o sumă fixă de 20.000 de euro + TVA pe lună, pe întreaga durată a procedurii de faliment, la care se adaugă un onorariu variabil de 2,5% din valoarea obținută din vânzarea activelor sau din recuperarea datoriilor pe care le avea șantierul.

Adunarea Creditorilor Damen Shipyards Mangalia se va întruni marțea viitoare, la ora 11.00, la sediul lichidatorului judiciar, pentru a supune votului planul de vânzare a șantierului într-un interval de minimum șase luni, cu un preț de pornire de 100% din valoarea de piață.

Toți cei 1.011 angajați ai Damen Shipyards Mangalia vor fi concediați prin procedură de disponibilizare colectivă.

