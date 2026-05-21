Autovehiculele interzise pe autostradă. Ce mașini nu au dreptul să circule din cauza limitei de viteză

Pericolul vitezei prea mici: Ce vehicule sunt interzise prin lege pe autostrăzile din România

Autostrăzile sunt proiectate exclusiv pentru tranzit rapid și fluent, motiv pentru care Codul Rutier impune reguli stricte nu doar în privința vitezei maxime, ci și a celei minime. Pentru a preveni accidentele catastrofale, legislația interzice accesul pe drumurile de mare viteză oricărui vehicul care nu poate dezvolta o viteză de croazieră sigură.

Conform legii, este strict interzisă circulația pe autostradă a mașinilor și utilajelor care, prin construcție sau din alte motive tehnice, nu pot depăși viteza de 50 km/h . Această limitare se raportează la specificațiile tehnice ale producătorului, fiind vizate toate vehiculele lente, indiferent de scopul deplasării lor.

Lista vehiculelor „banate” de pe autostradă: De la tractoare la mașinile fără permis

Restricția constructivă de 50 km/h scoate din ecuație o gamă largă de vehicule. Pe autostrăzile din România nu au voie să circule:

Microcar-urile (Cvadriciclurile ușoare): Modele extrem de populare printre tineri, precum Aixam Minauto, Ligier JS50 sau Citroën Ami . Deși pot fi conduse de la vârsta de 16 ani cu permis categoria B1, acestea sunt limitate prin fabricație la 45 km/h , fiind complet ilegale pe autostradă.

Vehiculele agricole și de șantier: Tractoarele agricole, combinele sau mașinile autopropulsate pentru diferite lucrări tehnice.

Vehiculele cu defecțiuni: Orice autoturism care a suferit o avarie ce îi limitează tehnic viteza sub pragul de 50 km/h.

Alte categorii: Mopedele, bicicletele, vehiculele cu tracțiune animală (căruțele) și cele trase sau împinse cu mâna.

De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise transporturile agabaritice fără autorizație specială, școlile de șoferi (învățarea conducerii auto), competițiile sportive, defilările, caravanele publicitare sau testarea unor prototipuri industriale.

De ce este atât de periculoasă viteza redusă pe drumurile rapide?

În timp ce pe autostradă limita maximă legală este de 130 km/h (iar unele mașini surprinse de radare depășesc frecvent chiar și 200 km/h), prezența unui vehicul care rulează cu doar 40-50 km/h creează o diferență uriașă și extrem de periculoasă de viteză.

Un șofer care se apropie din spate cu viteză regulamentară va strânge distanța într-un timp extrem de scurt. Timpul de reacție pentru frânare sau pentru schimbarea benzii de rulare scade dramatic. Riscul devine critic în condiții de trafic aglomerat, pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile (ploaie totală, carosabil alunecos sau ceață densă).

Paradoxul legislativ: Șoferii lenți pot fi amendați doar teoretic. Practic, nu!

Deși Senatul României a adoptat o modificare a legii circulației (Art. 99, alin. 1) care prevede sancționarea șoferilor care circulă nejustificat cu cel puțin 10 km/h sub limita minimă obligatorie (contravenție încadrată în clasa I de sancțiuni), măsura este imposibil de aplicat în realitate.

De ce nu se dau amenzi pentru viteză prea mică? Pentru ca legea să fie aplicată, administratorul drumului public trebuie să instaleze indicatoare cu o limită minimă obligatorie pe un anumit tronson sau pe o anumită bandă (de exemplu, o viteză minimă de 120 km/h pe banda a doua).

Cum în România nu există în prezent niciun drum marcat cu o limită minimă de viteză, șoferii pot rula teoretic oricât de încet doresc (chiar și cu 30-50 km/h în mod nejustificat) fără riscul de a primi o amendă din partea Poliției Rutiere.