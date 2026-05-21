România primește peste 14 milioane de euro de la UE după inundațiile devastatoare din 2025
Inundațiile au distrus definitiv Salina Praid. Foto/Arhivă
România va beneficia de un ajutor financiar de 14,3 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor provocate de inundațiile de anul trecut. Suma a primit aprobarea oficială a Comisiei Europene, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana-Nadina Dogioiu. Fondurile europene vor fi direcționate către reconstrucția infrastructurii afectate.
România va beneficia de un ajutor financiar de aproximativ 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). Banii sunt destinați acoperirii unei părți din cheltuielile uriașe provocate de inundațiile severe care au lovit țara în vara anului trecut.
Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, după ce pe agenda ședinței de guvern a figurat o notă de informare privind implementarea acestui grant. Cererea de finanțare trimisă de București a primit deja aprobarea oficială a Comisiei Europene.
Zonele distruse de viituri în 2025: Salina Praid, printre cele mai afectate obiective
În lunile mai și iunie 2025, ploi torențiale și abundente au declanșat inundații de proporții în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est ale României. Printre cele mai grave incidente s-a numărat cel de la Salina Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au erodat puternic albia, au distrus infrastructura hidrotehnică și au provocat pene masive de curent.
Suma de 14,3 milioane de euro propusă de Comisia Europeană va fi utilizată pentru refacerea infrastructurii critice și pentru restabilirea rapidă a serviciilor esențiale în comunitățile afectate.
Un pachet total de 144 de milioane de euro pentru trei state membre
Mobilizarea fondurilor pentru România face parte dintr-un pachet mai amplu, în valoare totală de 144 de milioane de euro, propus de Comisia Europeană pentru a sprijini trei țări lovite de calamități naturale în 2025: Spania, România și Cipru.
Distribuția banilor europeni arată astfel:
Spania (peste 120 de milioane de euro): A primit cea mai mare parte din buget, după ce s-a confruntat cu fenomene meteorologice extreme, printre care o secetă prelungită, valuri de căldură sufocante și trei incendii de vegetație devastatoare.
România (14,3 milioane de euro): Pentru reabilitarea regiunilor măturate de viiturile din mai-iunie 2025.
Cipru (9,2 milioane de euro): Pentru refacerea rețelelor de energie, apă, telecomunicații și transporturi, după ce insula a fost parjolită de două incendii catastrofale în iulie 2025, în special în zonele Limassol și Paphos (sumă ce include și un avans deja achitat de 2,3 milioane de euro).
