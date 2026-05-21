România primește peste 14 milioane de euro de la UE după inundațiile devastatoare din 2025

România va beneficia de un ajutor financiar de 14,3 milioane de euro din partea Uniunii Europene pentru acoperirea pagubelor provocate de inundațiile de anul trecut. Suma a primit aprobarea oficială a Comisiei Europene, după cum a anunțat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana-Nadina Dogioiu. Fondurile europene vor fi direcționate către reconstrucția infrastructurii afectate.

Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, după ce pe agenda ședinței de guvern a figurat o notă de informare privind implementarea acestui grant. Cererea de finanțare trimisă de București a primit deja aprobarea oficială a Comisiei Europene.

Zonele distruse de viituri în 2025: Salina Praid, printre cele mai afectate obiective

În lunile mai și iunie 2025, ploi torențiale și abundente au declanșat inundații de proporții în regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est ale României. Printre cele mai grave incidente s-a numărat cel de la Salina Praid, unde apele revărsate ale râului Corund au erodat puternic albia, au distrus infrastructura hidrotehnică și au provocat pene masive de curent.

Suma de 14,3 milioane de euro propusă de Comisia Europeană va fi utilizată pentru refacerea infrastructurii critice și pentru restabilirea rapidă a serviciilor esențiale în comunitățile afectate.

Un pachet total de 144 de milioane de euro pentru trei state membre

Mobilizarea fondurilor pentru România face parte dintr-un pachet mai amplu, în valoare totală de 144 de milioane de euro, propus de Comisia Europeană pentru a sprijini trei țări lovite de calamități naturale în 2025: Spania, România și Cipru.

Distribuția banilor europeni arată astfel: