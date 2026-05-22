Reguli noi de la Primăria Capitalei. Ce pățesc bucureștenii care ignoră notificările de reabilitare a imobilelor

Proprietarii de imobile din Capitală care ignoră starea tehnică și estetică a fațadelor vor fi sancționați drastic de autorități. Primăria Municipiului București a lansat în dezbatere publică „Regulamentul de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor”, un document care stabilește reguli clare, termene limită și amenzi cuprinse între 5.000 și 8.000 de lei pentru cei care refuză să înceapă lucrările de renovare după ce au fost notificați oficial. Aplicarea acestor sancțiuni va intra în atribuțiile Poliției Locale a Municipiului București.

Noul set de reguli vizează direct imobilele situate în Zonele Construite Protejate, indiferent dacă acestea aparțin statului sau unor entități private. În cadrul acestor perimetre, municipalitatea va delimita așa-numitele Zone de Acțiune Prioritară pentru a stabili o ordine clară a șantierelor. Obligația de renovare intervine în momentul în care degradările clădirii pun în pericol siguranța pietonilor, sănătatea publică sau aduc prejudicii grave imaginii urbane și valorii arhitecturale a zonei respective.

Cine decide ce clădiri intră în programul de reabilitare obligatorie

O comisie specială de coordonare, numită prin dispoziția Primarului General, va avea rolul de a selecta imobilele și de a aproba listele cu proprietarii ce urmează să fie aduși la cunoștință. Această structură va reuni specialiști din Direcția Generală de Urbanism, Poliția Locală, Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Ordinul Arhitecților București și Direcția pentru Cultură.

Deciziile de notificare vor avea la bază rapoarte de oportunitate realizate de Compartimentul Monumente și Fațade din cadrul AMCCRS, iar planul final de acțiune va necesita și avizul Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism.

Lucrări fără autorizație de construire și opțiuni de cofinanțare de la primărie

Pentru a simplifica birocrația, regulamentul prevede că micile reparații la nivelul anvelopei clădirii – cele care nu modifică structura de rezistență sau linia arhitecturală originală – se vor putea executa fără o autorizație de construire clasică. Totuși, proprietarii vor fi obligați să apeleze la un arhitect cu drept de semnătură sau la un specialist atestat de Ministerul Culturii (în cazul monumentelor istorice) pentru a obține un aviz tehnic prealabil de la arhitectul-șef.

Proprietarii care colaborează cu autoritățile și își dau acordul pentru demararea lucrărilor pot solicita sprijin financiar de la Primăria Capitalei. Municipalitatea va putea asigura cofinanțarea unei părți din costurile totale, în limita bugetului aprobat anual pentru acest program.

Protecție socială pentru persoanele cu venituri mici și mecanismul de recuperare a banilor

Proiectul include și măsuri de sprijin pentru bucureștenii care nu își permit financiar aceste reabilitări. Persoanele care dovedesc prin anchetă socială că realizează venituri lunare pe membru de familie sub nivelul salariului mediu net pot beneficia de preluarea integrală a cheltuielilor de către Municipiul București.

Pentru ceilalți proprietari care vor să colaboreze, dar nu au lichidități pe moment, Primăria Capitalei poate achita integral facturile în avans. Ulterior, sumele vor fi recuperate în maximum cinci ani prin introducerea unei taxe speciale locale pentru creșterea calității arhitectural-ambientale, fondurile colectate urmând să fie direcționate către bugetele de sector.

Ce pățesc cei care refuză renovarea sau ignoră recepția lucrărilor

În cazul în care un proprietar refuză explicit să execute reparațiile după primirea notificării, Municipiul București are dreptul legal de a prelua șantierul și de a realiza lucrările în numele acestuia. Toate costurile generate vor deveni o creanță pe care municipalitatea o va recupera forțat de la proprietar până la recepția finală.

Dacă după un termen de 12 luni de la notificare proprietarii nu își îndeplinesc obligațiile sau execută lucrări de mântuială, situația va fi consemnată oficial de echipele de control într-un proces-verbal. Regulamentul sancționează și comportamentul post-execuție: proprietarii care omit să organizeze recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală (la expirarea garanției de 5 ani) sau nu adaugă actele în cartea tehnică a imobilului vor fi amendați cu sume cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.