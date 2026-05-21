Bogdan Badea (Hidroelectrica), dezvăluiri în exclusivitate după retragerea din cursa pentru un nou mandat: „Criticile premierului nu se bazează pe informații corecte”

Directorul interimar al Hidroelectrica, Bogdan Badea, a venit cu o serie de clarificări, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, după ce a anunțat că se retrage din cursa pentru un nou mandat la conducerea companiei. Badea a explicat că o parte dintre criticile formulate public de premierul interimar Ilie Bolojan — în special cele legate de proiectele privind bateriile de stocare — nu se bazează pe informații corecte sau complete.

Bogdan Badea, actualul director interimar al Hidroelectrica, a anunțat joi că nu va mai candida pentru un nou mandat la șefia companiei, afirmând că „anumite lucruri trebuie să aibă o limită. Nu vreau să conduc Hidroelectrica în spiritul anilor ’50”.

În direct la Culisele Statului Paralel , Badea a explicat că reacția sa a vizat s declarațiile publice ale premierului Ilie Bolojan și, în special, insistența acestuia privind achiziția de baterii de stocare.

Eu m-am referit strict la declarațiile publice și m-am referit strict la faptul că nu este normal să facem un anumit volum de investiții fără să-l avem în planul de management, fără ca el să fi parcurs toate filtrele normale, avizări în directorat sau în consiliul de supraveghere.

Mai mult, Badea a subliniat faptul că Hidroelectrica nici n-ar putea face în acest moment achizițiile pe care, se pare, Ilie Bolojan — care este și ministru interimar al Energiei — le-ar dori.

Nu trebuia să facem aceste investiții. Nu le avem în planul de management și nu le-am avut în scrisoarea de așteptare a autorității tutelare. Investim și în baterii de stocare pentru că acestea ne pot optimiza în anumite momente producția de energie, dar nu acestea salvează România. Hidrocentralele salvează România, stocarea în apă salvează România.

Întrebat dacă premierul l-a întrebat de ce nu a făcut astfel de achiziții, Badea a confirmat.

Da, și am explicat care sunt proiectele companiei. Au fost publicate și în raportul pe trimestrul 1. Toate proiectele de stocare cu baterii pe care compania le are astăzi în diverse faze, pentru că noi facem asta, este interesul companiei să capteze toate ferestrele de oportunitate din piață, dar nu este, să spunem, prioritatea zero să facem aceste baterii și în niciun caz, prin aceste baterii, dacă le-am face, nu ar scădea prețul pentru populație. Acolo informația nu este corectă.

Nu mi se pare normal să fim criticați în condițiile în care compania are performanță, criteriile de performanță au fost îndeplinite, poate asta a deranjat că au fost îndeplinite, nu știu ce să spun. Nu am spus că s-au făcut presiuni asupra mea, am spus că s-au făcut presiuni pe companie.

În final, directorul interimar a atras atenția că Hidroelectrica se află într-o situație delicată, având bugetul pe 2026 încă neaprobat, iar adunarea generală a acționarilor este pe data de 29 mai.

Conflictul legat de conducerea Hidroelectrica a escaladat după ce, la începutul lunii mai, Ilie Bolojan a declarat că nu va aproba bugetul companiei dacă nu există un angajament ferm, în contractele de mandat ale directorilor, privind instalarea unei capacități de stocare de 1.500 MWh „într-un an, un an și jumătate”.