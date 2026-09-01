Actualitate· 1 min citire
Rata șomajului a crescut după un an de austeritate marca Bolojan. Zeci de mii de români și-au pierdut slujbele
Rata șomajului a crescut față de 2025
Publicat1 sept. 2026, 09:37
SursăRealitatea.net
Rata șomajului a ajuns în iulie 2026 la 6,4%, potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS). Chiar dacă este o scădere față de luna precedentă, cifrele arată o creștere vizibilă față de anul trecut: numărul șomerilor este cu peste 40.000 mai mare decât în iulie 2025, când guvernul Bolojan și-a asumat pachetul de măsuri de austeritate.
Citește și
- 12:07UMPMV–PPMP: România are nevoie de stabilitate politică, responsabilitate economică și securitate națională
- 11:45Autoritatea Electorală Permanentă începe de azi, 1 septembrie, controlul la partidele mari
- 11:17Premierul Indiei, apel ferm către Vladimir Putin. Analiză de Ana Maria Păcuraru
- 10:22Angajații ANAF vor primi bonusuri în funcție de performanță din 2027
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea Financiara și pe Google News